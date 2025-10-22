哈萨克斯坦财政部成功在国际市场发行15亿美元主权欧元债券

本次发行的最终收益率确定为4.412%，相对于美国国债的利差为85个基点，均为哈萨克斯坦进入欧元债券市场以来的历史最低水平。

财政部指出，认购订单总额超过44亿美元，远超发行规模，显示出国际市场的强劲需求，使得政府能够在有利条件下优化发行价格。

参与此次发行的投资者范围广泛，涵盖欧洲、美国的主要机构投资者，并首次吸引了来自亚洲和中东地区的众多新投资者，他们此前未曾参与哈萨克斯坦主权债务的认购。

据财政部介绍，本次发行的收益率在与哈萨克斯坦具有相似投资评级的国家中，成为所有5年期主权欧元债券中最低的一档；在2025年东欧、非洲和中东地区的国家中，仅次于科威特（A+评级）。

值得一提的是，本次债券收益率甚至低于波兰、卡塔尔和沙特阿拉伯等主权评级更高国家的同期限债券，充分体现了国际投资者对哈萨克斯坦经济前景的高度信任。

财政部表示，持续推进的财政与税制改革、以及在总统倡议下实施的大规模政治体制改革，成为增强投资者信心的关键因素。

这些政策为哈萨克斯坦营造了积极稳定的投资环境，并提升了其在全球金融市场的声誉。

根据计划，该批欧元债券将同时在以下三大平台上市：

伦敦证券交易所；

阿斯塔纳国际金融中心交易所（AIX）；

哈萨克斯坦证券交易所（KASE）。

【编译：达娜】