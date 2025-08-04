哈萨克斯坦更新糖尿病治疗政策：部分群体仍可免费治疗

据哈萨克斯坦卫生部副部长叶尔詹·努尔勒巴耶夫介绍，此举旨在扩大患者对现代治疗手段的可及性。同时，18岁以下儿童及患有并发症的成人患者（如糖尿病性肾病、视网膜病变、心血管疾病）将继续被列入优待人群，可免费接受治疗。

自2026年起，哈萨克斯坦还将启动全国范围内的糖尿病早筛工作，纳入国家免费医疗保障范围，无论是否参保，所有人都可免费接受筛查。

目前，哈萨克斯坦登记在册的糖尿病患者超过53.5万人，其中约3万人为1型糖尿病患者。国家为患者提供所有现代型胰岛素和降糖药，相关治疗支出由政府承担。按病情不同，每名患者每年治疗费用从600坚戈到数百万坚戈不等。

卫生部指出，哈萨克斯坦在中亚地区提供的胰岛素种类最为齐全，并正逐步替代老旧药物。例如，逐步停用老一代“地特米尔胰岛素”，转而引入适用于儿童、孕妇等特殊人群的现代化“地格鲁德克胰岛素”。

目前，全国已有2400多名1型糖尿病儿童在使用胰岛素泵，显著提升了治疗精准度与生活质量。

据介绍，过去七年，哈萨克斯坦在糖尿病患者药物保障上的财政支出已增长三倍，今后仍将持续增加。相关决策将持续依据国际标准与临床疗效进行优化调整。

【编译：达娜】