政府部署推进能源与工业重点工程 三市热电站项目受到重点关注

会议提出，要加快物流数字化进程，推进交通基础设施现代化；扩大以国产产品满足内需；强化兽医监管；发展产业合作；并通过数字化工具提升国家支持政策的透明度。

会议要求，能源部与人工智能部于今年年底前，在能源部下设的态势分析中心基础上，建成国家统一电力系统在线监测机制。到2027年底，在不调整工期的前提下，实现西部地区接入国家统一电力系统并增强南部电网能力。关于煤电发展的国家计划草案应于2月20日前提交政府审议。

会议还明确，“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金须确保科克舍套、塞梅和乌斯卡曼三市热电站，以及“阿拉木图电站”能源项目按既定期限投运。

此外，工业和建设部、国家经济部及“巴伊铁列克”控股公司需在两个月内制定支持本土企业参与聚合物产品深加工的机制。

工业和建设部和国家经济部还需会同有关部门，在一个月内提出促进原材料深加工和提高高附加值产品出口的新的经济激励措施。

工业、国家经济和财政部及地方政府须在一个月内向政府提交关于特殊经济区转型的综合建议，包括相关法律修订方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】