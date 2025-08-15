中文
    财政部回应“奢侈税”热点问题 详解适用范围与计算方式

    哈萨克国际通讯社讯）针对公众关心的“奢侈税”问题，哈萨克斯坦财政部国家收入委员会作出了详细解答。

    财政部回应“奢侈税”热点问题 详解适用范围与计算方式
    Фото: Kazinform

    1. 哪些物品将被征收“奢侈税”？

    奢侈税适用于以下财产和商品：

    • 价值超过18,000倍按月计算指数（7,000万坚戈）的轿车；
    • 价值超过24,000倍按月计算指数（1亿坚戈）的游艇和飞机；
    • 单价超过50万坚戈的酒精饮料；
    • 单价超过1万坚戈的雪茄；
    • 当个人名下所有不动产（按市场价计算）总价值超过4.5亿坚戈时，需缴纳奢侈税。

    2. “奢侈税”如何计算？

    • 轿车：起征点为18,000倍按月计算指数，税额在起征基础上加征10%的消费税；
    • 游艇、飞机：起征点为24,000倍按月计算指数，加征10%的消费税；
    • 酒精饮料（单价超50万坚戈）：在应纳税额基础上，每升加征10%的消费税；
    • 雪茄（单价超1万坚戈）：在应纳税额基础上，每支加征10%的消费税；
    • 不动产（总价值超4.5亿坚戈）：固定税额为294.6万坚戈，超出部分按2%征收。

    3. 多套房产如何征税？

    • 若个人名下所有公寓和房屋的总价值超过4.5亿坚戈，税额为294.6万坚戈，超出部分按2%征收；
    • 若总价值不超过4.5亿坚戈，则按单个房产分别计税。

    4. 老旧车辆是否享受税收优惠？

    • 车龄超过10年的乘用车，可享受30%的税额减免；
    • 车龄超过20年的乘用车，可享受50%的税额减免。

    5. 车辆税还有哪些新变化？

    • 对使用特殊税收制度的农业生产者，每辆皮卡车将额外享受税收减免；
    • 取消对2013年12月31日后进口或购买车辆的提高税率；
    • 取消分期缴纳的计算方式，只需提交年度申报表即可。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 税务 经济 财政部
