11:47, 15 八月份 2025 | GMT +5
财政部回应“奢侈税”热点问题 详解适用范围与计算方式
（哈萨克国际通讯社讯）针对公众关心的“奢侈税”问题，哈萨克斯坦财政部国家收入委员会作出了详细解答。
1. 哪些物品将被征收“奢侈税”？
奢侈税适用于以下财产和商品：
- 价值超过18,000倍按月计算指数（7,000万坚戈）的轿车；
- 价值超过24,000倍按月计算指数（1亿坚戈）的游艇和飞机；
- 单价超过50万坚戈的酒精饮料；
- 单价超过1万坚戈的雪茄；
- 当个人名下所有不动产（按市场价计算）总价值超过4.5亿坚戈时，需缴纳奢侈税。
2. “奢侈税”如何计算？
- 轿车：起征点为18,000倍按月计算指数，税额在起征基础上加征10%的消费税；
- 游艇、飞机：起征点为24,000倍按月计算指数，加征10%的消费税；
- 酒精饮料（单价超50万坚戈）：在应纳税额基础上，每升加征10%的消费税；
- 雪茄（单价超1万坚戈）：在应纳税额基础上，每支加征10%的消费税；
- 不动产（总价值超4.5亿坚戈）：固定税额为294.6万坚戈，超出部分按2%征收。
3. 多套房产如何征税？
- 若个人名下所有公寓和房屋的总价值超过4.5亿坚戈，税额为294.6万坚戈，超出部分按2%征收；
- 若总价值不超过4.5亿坚戈，则按单个房产分别计税。
4. 老旧车辆是否享受税收优惠？
- 车龄超过10年的乘用车，可享受30%的税额减免；
- 车龄超过20年的乘用车，可享受50%的税额减免。
5. 车辆税还有哪些新变化？
- 对使用特殊税收制度的农业生产者，每辆皮卡车将额外享受税收减免；
- 取消对2013年12月31日后进口或购买车辆的提高税率；
- 取消分期缴纳的计算方式，只需提交年度申报表即可。
【编译：阿遥】