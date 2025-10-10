阿斯塔纳市政部门在绿地带放飞数百只雉鸡

此次放飞活动由阿斯塔纳市环境保护与自然资源管理局联合“JARYQ AQ-JOL”有限责任公司、“阿斯塔纳森林”有限责任公司、“阿斯塔纳兽医服务”国有企业及阿克莫拉州林业与野生动物区域监察局共同组织。

Фото: Астана әкімдігі

阿斯塔纳市环境保护与自然资源管理局绿化与自然资源科负责人萨格尼什·萨金塔耶夫表示：

“每年约1500只雉鸡被放飞到首都的卫生防护绿地带。这不仅有助于扩大雉鸡的栖息范围、开拓新领地，还通过生物防治减少人工林区中的害虫数量。放飞雉鸡能有效降低有害昆虫的数量。”

Фото: Астана әкімдігі

他介绍，首都绿地带的植被、芦苇丛、牧场及谷物农田为雉鸡提供了适宜的生存环境。雉鸡耐寒，无需特别护理，仅在冬季需要喂食。其主要食物包括植物、浆果和根茎，同时也以昆虫为食。

这些雉鸡在位于绿地带的“雉鸡养殖场”繁育，受到持续监测和管理。

Фото: Астана әкімдігі

放飞雉鸡的举措不仅丰富了阿斯塔纳绿地带的生态多样性，还为维护区域生态平衡发挥了重要作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】