托卡耶夫总统：哈萨克斯坦正逐步成为区域学术和科研中心

总统强调的另一个优先领域是数字化转型。

托卡耶夫总统指出，NVIDIA、Amazon、Starlink和微软等全球科技巨头正积极参与哈萨克斯坦数字生态系统的构建，显示出该领域巨大潜力。

数字资产、工业4.0、人工智能和“智慧城市”解决方案是合作的前景方向。

在谈到金融领域时，总统向与会者介绍了“阿斯塔纳”国际金融中心的潜力。目前，该中心已注册来自80多个国家的4200多家公司，其中60多家为美国企业。

托卡耶夫总统特别强调了人力资本发展的重要性。他表示：

“哈萨克斯坦正逐步成为区域学术和科研中心。目前，全国已开设33所外国大学分校，包括亚利桑那大学、科罗拉多矿业学院、杜克大学、宾夕法尼亚州立大学、明尼苏达大学和纽约电影学院等美国顶尖高校。”

通过“博拉沙克”计划，800多名奖学金获得者在哈佛、麻省理工、斯坦福和芝加哥大学等美国顶尖学府学习。

他提议与美国大学和科研中心扩大联合项目，培养青年领袖。

托卡耶夫总统还谈及文化领域的企业支持，高度评价史密森学会决定设立哈萨克斯坦文化遗产基金，以保护、研究和推广哈萨克斯坦的丰富遗产。他特别感谢雪佛龙公司董事会主席迈克尔·威尔特对此倡议的积极支持。

