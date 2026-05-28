哈萨克斯坦正逐步成为中亚大型天然气枢纽

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部新闻处表示，哈萨克斯坦正持续巩固其作为欧亚地区重要能源与物流中心的地位。

能源部指出，在这一进程中，哈俄两国在天然气领域的合作，依然是双方战略性宏观经济伙伴关系的重要方向之一。

目前，两国之间的协作早已超出传统官方声明层面，双方正围绕保障基础设施稳定运行、扩大油气资源加工规模以及持续提升出口与过境运输能力展开系统性合作。

哈方表示，哈萨克斯坦正持续支持相关合作，以保障区域能源供应安全。

其中，天然气运输网络现代化建设被视为双方合作的核心优先方向。凭借独特的地理位置与现有基础设施条件，哈萨克斯坦已成为俄罗斯天然气向乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦市场输送的重要过境通道。

与此同时，该运输走廊也正有效保障俄罗斯方向的反向天然气运输。

能源部指出，这种多方向运输模式，正使哈萨克斯坦境内管道网络逐步发展为欧亚大陆最重要的能源动脉之一。

此外，双方另一项具有战略意义且长期稳定的合作方向，是将在哈萨克斯坦卡拉恰甘纳克（Қарашығанақ）油气田开采的原料天然气，运往俄罗斯奥伦堡天然气加工厂进行处理。

多年来，这一合作已成为两国工业与经济协作的稳定典范。

能源部表示：

“双方共同利用技术产能，为两国经济带来了直接效益，也推动了天然气产业高质量发展。持续建设可靠物流线路并分阶段推进基础设施现代化，是哈萨克斯坦的重要优势。”

声明指出，这种务实合作模式，不仅能够为经济带来更多收益，也有助于加强中亚国家之间的经济联系，并在事实上推动哈萨克斯坦逐步形成可靠的陆上天然气枢纽。

值得一提的是，根据2026年1月至3月的数据，哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易额达到64.6亿美元，较去年同期增长16.1%。