欧洲新闻台正式推出哈萨克语新闻服务

—欧洲新闻台是全球最具影响力的新闻电视媒体之一，因此，其开设哈萨克语新闻播报具有重要意义。此前，欧洲新闻台在哈萨克斯坦主要提供俄语内容，如今将通过自身媒体平台推出哈萨克语节目。国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫始终强调，大众媒体是社会的镜子，也是社会的声音。同时，总统要求我们着力构建现代化、高质量、具有国际竞争力的哈萨克语内容体系。因此，我们必须顺应国内媒体市场的发展需求，持续打造符合时代要求的优质内容。从这一意义上说，欧洲新闻台推出哈萨克语服务不仅顺应了时代发展趋势，也将为国家语言的推广注入新的动力，并有助于进一步巩固国家信息安全，-斯卡科夫表示。

斯卡科夫同时指出，欧洲新闻台启动哈萨克语新闻服务，恰逢哈萨克斯坦新宪法正式生效之际，具有特殊意义。

发布会上，欧洲新闻台阿斯塔纳分局局长博扬·布尔基奇介绍了该媒体近年来在哈萨克斯坦制作播出的节目和项目。

—欧洲新闻台在哈萨克斯坦设立分支机构并开展工作已有近两年时间。我们的主要任务，是向全球140多个国家和地区的观众展示真实、全面的哈萨克斯坦。自2025年8月以来，我们已推出43集《现代游牧民》系列节目，通过镜头展现哈萨克斯坦壮丽的自然风光、独特的传统文化、丰富的历史底蕴以及现代社会的发展面貌。这意味着，我们不仅向世界讲述这个国家悠久的历史，也持续传播它今天的发展成就和时代活力，-布尔基奇说。

此外，布尔基奇还介绍了欧洲新闻台旗下《中亚之声》《东西方纽带》等专题栏目的制作情况，并分享了相关项目的最新进展。