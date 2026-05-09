“真正的英雄从不炫耀自己”——肯杰拜·马德诺夫之子讲述父亲人生

当肯杰拜·马德诺夫被授予“人民英雄”称号的消息传来时，对这个家庭而言，这不仅是对其战功的认可，更像是一份迟来的历史公正。玛罕别特表示，父亲从不把自己视作英雄，也很少主动提起战争。在家中，他始终是一个沉稳、低调而内敛的人。

—我的父亲非常朴素。虽然我们都深爱着他，但由于他是职业军人，后来又在国家安全机关工作，经常需要出差，因此一家人相聚的时间并不算多。即便如此，在有限的相处中，他依然给予了我们很多东西，-玛罕别特回忆道。

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在他看来，父亲留下最重要的遗产，并不是那些战场故事，而是对知识的尊重以及对纪律的坚持。

—他从小就教育我们热爱阅读。家里经常摆着《小火炬》《科学与生活》等杂志。我学生时代去他办公室时，他总会让我把最新一期带回家。对父亲而言，孩子们的教育、阅读和成长始终是最重要的事情，-玛罕别特说道。

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肯杰拜·马德诺夫与妻子共育有劳扎、萨吾列、玛罕别特、伊萨泰、赛热克、塔拉兹和玛依拉七名子女。如今，这个家族已经枝繁叶茂，孙辈和曾孙辈们依然珍视并守护着家族的荣誉。玛罕别特认为，父亲真正留给后代的，是对家庭的尊重、对知识的追求以及朴实无华的人格力量。

作为家中的第三个孩子，玛罕别特提到，父亲从未对孩子们大声斥责，在教育子女时也很少采用严厉的方式。

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—父亲从不责骂我们。也许是因为我们自己也不愿让他失望。从小学到高中，我的成绩一直很好。总体来说，我们家非常和睦，而母亲同样是一位非常优秀的女性，-他说。

战后，肯杰拜·马德诺夫进入国家安全机关工作。对于那个年代的人而言，这是一份极其特殊、保密性极强，也需要钢铁意志与极高耐力的职业。玛罕别特认为，父亲身上的这些品质，很大程度上是在战争中锤炼出来的。1943年1月，尚未满18岁的肯杰拜主动报名参军，而他的18岁生日其实是在当年2月19日。最初，他并没有立刻被送往前线，而是接受了系统性的军事训练。

—也许父亲在学习方面很有天赋，他后来被选入军官培训班。在那里，不仅学习射击，还系统学习战术。那是一套极其严格而全面的训练体系，-玛罕别特说道。

肯杰拜·马德诺夫的战斗足迹遍及乌克兰、摩尔多瓦和波兰，最终一路攻入柏林。他所在的部队曾参加雅西-奇西瑙攻势、华沙战役以及攻克柏林的最终决战。

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对于马德诺夫一家而言，攻占柏林市政厅的战斗具有格外特殊的意义。当时，由肯杰拜·马德诺夫中尉率领的排，是首批冲入市政厅建筑的部队之一。

—现在回头再看，那几乎是一项赴死的任务。指挥官告诉父亲，他的排将率先冲入市政厅。那是一场真正命悬一线的残酷战斗，-玛罕别特说。

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这些经历不仅保存在家人的记忆中，也被写入了历史。1948年出版的《攻克柏林》一书中，就收录了大量参战者的回忆。该书作者之一、时任副排长的康斯坦丁·格罗莫夫，曾详细记述了肯杰拜·马德诺夫在战斗中的表现。

—书中写到一段白刃战：一名德国士兵突然扑向父亲，父亲迅速躲闪，夺过对方的短刀将其击毙。我想，也正是1943年接受的那些军事训练，最终帮助他在战争中活了下来，-玛罕别特分享道。

据玛罕别特回忆，父亲生前从不愿炫耀自己的战功。即便在上世纪60年代末，有关攻克柏林的书籍和报道陆续出版后，家里依然很少谈论这些往事。他从不以“老兵”自居，也从未主动提起自己的功勋。书出版了，而生活依旧平静继续。

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不过，在同事们眼中，肯杰拜却是另一种模样。战后，他长期负责古里耶夫州（现阿特劳）国家安全机关分局的人事工作。老同事们回忆，他在家和在单位判若两人。

—在家里他很安静，但一到工作岗位上，他就变得极其干练、迅速而充满活力。甚至有人回忆说：‘肯杰拜从来不一步一步走楼梯，他总是跑着上楼。’也许，正是这种敏捷与执行力，才让他最终从战争中幸存下来，-玛罕别特说道。

战后，肯杰拜·马德诺夫继续服役，先后在乌拉尔和古里耶夫工作，并最终在那里安家。然而遗憾的是，这位英雄英年早逝。1974年12月，在即将迎来50岁生日以及卫国战争胜利30周年前夕，他离开了人世。

—此前父亲身体一直没有太大问题。但在最后一年，他和母亲从疗养院回来后，身体状况突然迅速恶化。那年12月，我们失去了父亲，-玛罕别特回忆道。

如今，肯杰拜·马德诺夫的名字重新在国家层面被提起，对家属而言意义非凡。虽然他在阿特劳地区一直颇有名气，当地媒体也曾多次报道，但全国范围内真正了解他的人并不算多。随着恢复历史公正工作的推进，研究人员、记者以及老兵组织通过大量档案资料，重新证明了他为国家作出的卓越贡献。

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马德诺夫一家也向所有参与恢复肯杰拜·马德诺夫名誉的人表达了感谢。玛罕别特尤其对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示感谢，感谢总统关注这些多年鲜为人知的前线英雄。他认为，这一荣誉的授予，是多年研究和历史考证工作的成果。

—提交给总统的绝不仅仅是一份简单建议。这背后有档案、文件、确凿的数据，也凝聚了历史学家、国家安全委员会工作人员以及记者们的大量努力。正是这一切汇聚在一起，才最终证明父亲完全配得上这份荣誉。对我们来说，他首先是一位父亲。他热爱读书，严守纪律，不善言辞。也许，真正的英雄原本就是这样的，-玛罕别特·马德诺夫总结道。

据此前报道，5月6日，托卡耶夫总统签署总统令，授予二战老兵肯杰拜·马德诺夫“人民英雄”称号。