特朗普政府宣布新的海上油气开发计划

这一计划遭到地方政府和环保组织的强烈反对。加州州长纽森批评说，特朗普“将海岸线出卖给他的大石油金主们”，影响当地旅游业和民生，这种“白痴计划”注定失败。

美国内政部长道格·伯格姆在一份声明中说，当天宣布的油气租赁计划将使“美国在今后几十年维持能源主导地位”。美国已经是全球最大石油和天然气生产国。

今年1月，特朗普重新入主白宫首日就签署行政令，推翻拜登政府发布的海上钻井禁令。该禁令永久禁止在美国东、西岸的部分海域开展海上油气开发。

特朗普今年2月宣布成立国家能源主导委员会，谋求重振美国能源产业。他切断了数百个清洁能源项目的联邦资金扶持，叫停了包括海上风力发电在内的多个可持续能源产业计划。

20日宣布的新计划主要涉及阿拉斯加近海、佛州以西的墨西哥湾和加州以西的太平洋海域。计划提出，在2027年至2030年期间竞拍6块加州海上的油气开发区域。美联社报道称，自20世纪80年代开始，加州就未在联邦水域拍卖过新的油气开采区域。

这项新计划对墨西哥湾东部的油气开采“敞开大门”。这一海域被美军用作军事训练和武器试验的场地，长期受到保护。佛州政府一直反对开发这片海域。

美国能源信息局数据显示，2024财年，美国联邦水域所开采的石油占美国石油总产量的14%，所开采的天然气占总产量的2%，其中绝大部分产自墨西哥湾。而太平洋海域所产的石油仅占总产量的0.1%，开发潜力巨大。

这项新计划遭到州政府、两党议员和环保组织的强烈反对。

经常与特朗普“对着干”的加州州长纽森发表声明说：“特朗普的白痴计划危害我们的沿海经济和社区，损害加州人的健康。这种草率的做法实际是把我们的海岸线出卖给他的大石油金主们，这一企图注定失败。”纽森补充说，加州将“使用一切可用手段保护我们的海岸线”。

据美联社报道，加州是全美限制海上油气开采极为严格的州。1969年，加州圣巴巴拉海岸附近的联合石油钻井平台发生井喷，导致近1590万升原油泄漏。这场灾难成为推动加州近海钻探禁令立法的重要案例。

加州联邦众议员贾里德·赫夫曼说：“这不是一丁点儿石油钻探，这关乎整个加州海岸、阿拉斯加每寸土地，甚至包括墨西哥湾东部，基本上囊括大石油公司几十年来垂涎已久的地盘。”

佛州共和党籍州长罗恩·德桑蒂斯的一名发言人要求特朗普政府重新考虑这一计划。佛州共和党籍联邦参议员里克·斯科特说，佛州海岸不能用于石油钻探。

美国民间组织“环保中心”说，新的油气开采租赁计划给加州海域的圣巴巴拉海峡的生态系统带来风险，那里是蓝鲸、座头鲸和长须鲸等濒危物种的栖息地。