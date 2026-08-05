哈萨克斯坦正制定新版志愿服务发展规划

哈萨克斯坦国家志愿者前线办公室负责人阿伊别克·多瑟姆别托夫日前在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，新规划的一项重要内容是加强行业志愿服务建设。

他说，目前哈萨克斯坦志愿服务涵盖14个领域，其中12个领域已完成志愿服务工作指南编制。2025年已完成8个领域的指南，今年又新增4个领域。这些指南将有助于规范各领域志愿服务工作。

他举例说，生态领域志愿者将与生态部门及相关专业人员合作，参与解决各地区生态环境问题；教育领域志愿者将与教育主管部门协同开展工作；医疗领域志愿者则将与医疗机构和医务人员合作提供志愿服务。

此外，各政府部门还计划与职责范围内的志愿服务组织建立常态化联系，并组织开展志愿者专项培训，以进一步提升志愿服务质量，推动志愿服务事业持续发展。

数据显示，哈萨克斯坦志愿服务近年来发展迅速。2020年，全国共有224家志愿服务组织；到2025年，这一数字已增至800余家。全国活跃志愿者超过30万人，各地还成立了约3500个志愿服务团队。

目前，哈萨克斯坦志愿者广泛参与社会救助、生态环保、医疗卫生、教育、旅游及应急救援等领域。国家志愿者网络每年汇聚超过6万名志愿者，并作为文化和信息部的战略合作伙伴开展相关工作。

不久前，巴甫洛达尔举办了国际志愿服务论坛，来自乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆以及哈萨克斯坦多个地区的代表出席了活动。