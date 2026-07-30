哈萨克斯坦各政党锁定核心选民群体 竞选活动进入公开辩论阶段

（哈萨克国际通讯社讯）随着哈萨克斯坦“库鲁尔泰”议会选举竞选活动持续推进，各参选政党围绕不同选民群体展开密集宣传，并逐步由政策推介转向公开政治辩论。

近期，“公正党”（Adilet / Әділет）重点面向石油工业从业者开展竞选活动；全国社会民主党（NSDP / ЖСДП）和哈萨克斯坦人民党（PPK / Қазақстан Халық партиясы）继续围绕社会议题展开宣传；“巴伊塔克绿党”（Baytaq / Байтақ）组织“无车日”环保行动；“乡村党”（Auyl / Ауыл）聚焦农业发展；“光明道路”民主党（Aq Jol / Ақ жол）持续与企业界开展交流；“共和国党”（Respublica）则在塞梅市举办专题论坛。随着竞选深入，各政党之间的公开交锋日益增多。

“公正党”近期将竞选重点放在阿特劳州工业领域，积极与石油工人、炼油企业、铁路车辆制造企业员工，以及油气行业老专家和青年代表举行座谈。该党将工业发展、数字化转型和劳动者权益保障等议题，与法治建设和法律面前人人平等等主张相结合进行宣传。

“乡村党”继续面向农村居民、农民及农工综合体从业人员开展竞选，并对部分竞争对手的竞选纲领提出质疑。该党认为，相较于其他经济议题，农业、农民和乡村发展应在国家经济政策中占据更加重要的位置，并对“光明道路”民主党和“共和国党”部分竞选主张提出批评。

“巴伊塔克绿党”则将关注重点放在生态环境、自然资源合理利用以及市政基础设施改善等议题上，主要面向关注环境保护的选民群体开展宣传。该党提出发展绿色经济、加强生态安全、改善医务人员劳动条件等倡议，并通过举办“无车日”活动倡导绿色出行理念。

与此同时，全国社会民主党与哈萨克斯坦人民党围绕政治体制问题展开公开论战。

全国社会民主党主席阿斯哈特·拉希姆扎诺夫回应哈萨克斯坦人民党副主席别伊比特·库赛诺夫此前的批评时表示，哈萨克斯坦《宪法》第二条已明确规定国家实行总统制，因此哈萨克斯坦人民党对全国社会民主党的相关批评属于错误解读宪法。

对此，哈萨克斯坦人民党迅速作出回应。别伊比特·库赛诺夫表示，该党批评的并非宪法规定的总统制，而是全国社会民主党竞选纲领中提出恢复总统—议会制国家治理模式的建议。哈萨克斯坦人民党认为，这一主张实际上意味着回归1993年的政治体制，不符合新《宪法》确立的发展方向。

“光明道路”民主党则继续围绕支持企业发展和市场化改革开展竞选，并与“共和国党”展开公开辩论。

针对“共和国党”批评其展示豪华汽车等问题，“光明道路”民主党回应称，该党“反对的是贫困，而不是财富”，强调支持企业家群体和民营经济发展。

而“共和国党”则质疑“光明道路”民主党多年来提出的竞选承诺是否真正得到落实。分析认为，双方之间的竞争已逐渐超越个别政策分歧，演变为争夺同一政治空间主导权以及右派选民支持的重要竞争。

总体来看，政党之间的竞争已成为本轮竞选活动的重要特点。分析认为，在竞选初期，各政党主要围绕自身竞选纲领展开宣传；随着竞选进入新阶段，各党开始更多通过与竞争对手进行直接比较开展竞选，公开政治辩论明显升温，围绕国家发展议程主导权的竞争也日趋激烈。