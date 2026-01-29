15:46, 29 一月 2026 | GMT +5
政府第一副总理会见雪佛龙代表 聚焦田吉兹油田项目
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔28日会见了雪佛龙欧亚分公司总经理德里克·马格内斯。哈萨克斯坦能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫、哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事长阿斯哈特·哈森诺夫出席会见。
会谈中，双方就油气领域双边合作的现状及未来发展前景进行了深入讨论。
会见期间，双方重点关注了被视为哈美能源合作伙伴关系旗舰项目的田吉兹油田项目。
马格内斯表示，得益于哈萨克斯坦良好的投资环境，田吉兹油田项目取得了显著的生产成果。他特别强调，哈萨克斯坦监管环境的可预测性以及与政府机构之间的建设性互动，为项目的长期投资与稳定运行创造了有利条件。
与此同时，斯卡利亚尔对田吉兹油田近期发生的、导致生产暂时中断的安全事故表示关切。
雪佛龙公司管理层就消除相关事件后果以及逐步恢复和提升产量所采取的措施作了通报，并表示将采取具体行动，防止类似情况再次发生，确保生产设施运行的可靠性与安全性。
此外，双方还就扩大地质勘探合作进行了交流。雪佛龙方面表示，对哈萨克斯坦境内多个地质勘探项目表现出浓厚兴趣。
会见结束时，双方重申，将致力于进一步深化长期互利合作，并准备在所有合作领域保持建设性对话。
【编译：阿遥】