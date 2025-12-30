政府第一副总理会见中冶国际董事长 探讨矿冶领域合作

会谈期间，双方就矿山和冶金工业领域的合作前景进行了深入探讨，并重点磋商了中冶国际参与哈萨克斯坦境内重大工业化项目建设的可能性。

斯卡利亚尔高度评价了中冶国际在工程设计、设备供应、施工建设及运营交付等全产业链交钥匙工程领域积累的丰富经验。他指出，在哈萨克斯坦工业企业亟需推进产能现代化、加快原料基地开发的背景下，此类技术和实践经验具有重要的现实参考价值。

双方在会谈中特别关注了在阿塔苏县建设铁锰矿选矿厂的合作项目。哈方认为，该项目是推动本国矿业发展、提升国内产品附加值的重要战略环节。

斯卡利亚尔重申，哈萨克斯坦政府愿为该项目提供必要的跨部门政策协调支持，并将全力协助解决项目推进过程中涉及的各类程序性问题。

会谈结束时，双方就中冶国际参与相关项目深化论证的具体细节达成一致，并决定成立联合工作组，商定开发路线图的时间安排，以进一步明确未来合作的具体参数。双方一致表示，愿就更多具有潜力的矿山开采及加工项目继续保持建设性对话。

【编译：阿遥】