哈萨克斯坦政府推动创新发展：强化投资激励与制度建设

在讨论创新发展问题时，总理指出，创新项目往往周期长、回报慢，单纯依靠市场机制难以吸引资本持续投入，因此必须构建有效的激励机制，吸引长期资金参与。他强调，不仅哈萨克斯坦面临这一问题，全球范围内亦普遍存在创新投资动力不足的现象。

科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克介绍称，目前国家正在逐步形成一套制度化的创新投融资机制。具体措施包括：设立面向技术成熟度等级（TRL 4–6）的科研试验专项长期资助工具；推动建立高校及科研机构的“捐赠基金”，目前已完成首个基金注册并筹集资金最高达100亿坚戈；同时，在预算与税收制度中引入最高达300%的“超级税收扣除”，以显著降低企业创新成本。

此外，关于科学园区和高科技集聚区的相关法律已在议会通过一读，未来将在各地区建设科研园区，促进科研机构与企业集聚发展，加速创新成果产业化。

在制度建设方面，总理要求科学和高等教育部牵头，会同国家科学院、科研人员及企业界，在一个月内制定提升科研创新效率的具体行动计划。该计划需明确结果导向指标、数字化措施以及各参与方责任，以提高政策执行效果。

围绕区域创新体系建设，总理提出，应结合各地区产业特点，推动形成稳定、可持续的区域创新生态。同时，他特别强调需加强企业参与，通过发展企业与科研机构之间的长期合作关系，提升创新体系整体协同能力。

在资金投入方面，政府明确设定阶段性目标：到2029年，各地区科研投入需达到地区生产总值（GRP）的至少1%；到2035年，创新产品在国内生产总值（GDP）中的占比需提升至3%。为实现上述目标，总理指出当前创新体系存在缺乏统一发展方向、各主体分散运作等问题，需加强顶层设计与协同统筹。

他强调，单纯增加财政投入并不能自动提升创新效率，关键在于将应用科研与经济发展紧密结合，推动产业现代化、生产本地化以及出口导向型技术发展，使创新真正转化为工业竞争力。

在具体执行层面，政府还将成立由副总理领导的跨部门“创新指挥中心”，负责协调各部门资源，贯通从科研构想到产品落地的全过程。同时，计划在6月前完成全国企业创新活动与技术水平的全面盘点，并制定优先发展的产业和技术方向。

数字化方面，政府要求在7月前上线“单一窗口”数字平台，用于创新项目的登记、支持与监测，并建立包含研发主体、技术成果及潜在投资者信息的国家级创新项目数据库，实现资源高效对接。

【编译：达娜】