财政资金撬动社会资本 哈农业领域融资规模突破1万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部正在完善农业领域国家支持模式，通过财政资金吸引更多社会和市场资本进入农业领域。2025年，在财政直接投入1530亿坚戈的情况下，农业领域获得的融资总额超过1万亿坚戈。

哈萨克斯坦农业部表示，新模式的核心是将财政资金作为金融杠杆，在降低农业生产者融资成本的同时，吸引银行和金融市场资金，从而减少财政压力。

哈萨克斯坦农业部副部长阿扎特·苏丹诺夫（Азат Султанов）表示：“我们的任务不仅是向农业领域投入财政资金，更重要的是提高资金使用效率。财政资金应发挥金融杠杆作用，为农业领域吸引数倍于财政投入的资金。”

按照现行机制，农业生产者和加工企业可获得年利率5%至6%的优惠融资，市场利率与优惠利率之间的差额由国家补贴。

目前，相关机制主要通过农业信贷公司发放贷款并补贴利率，以及农业信贷公司和KazAgroFinance通过发行债券从金融市场筹集资金等方式实施。

数据显示，哈萨克斯坦农业领域融资规模已从2023年的1600亿坚戈增至2025年的超过1万亿坚戈，其中财政直接投入1530亿坚戈，其余主要来自吸引的预算外资金。

相关资金主要用于春耕和收获作业，以及购买种子、化肥、植保产品、燃料和农业机械，同时支持农产品加工企业扩大高附加值产品生产。

2026年，哈萨克斯坦计划利用2720亿坚戈财政资金，为春耕、收获及农业机械采购提供约1.1万亿坚戈融资。目前已向农业领域投入8940亿坚戈，其中6564亿坚戈用于季节性田间作业，2376亿坚戈用于购买农业机械。

随着融资规模扩大，农业领域主要经济指标也保持增长。2025年，哈萨克斯坦农业综合体产值约15万亿坚戈，其中种植业5.9万亿坚戈、畜牧业3.8万亿坚戈、高附加值产品5.2万亿坚戈。

2025年，哈萨克斯坦农产品出口额从2024年的51亿美元增至70亿美元，同比增长37%，其中加工产品已占出口总额的一半以上。

今年1月至6月，农业综合体总产值达到4.9万亿坚戈。同期，种植业产量增长7.7%，畜牧业增长4.4%，食品生产增长14.7%，饮料生产增长4.4%。

阿扎特·苏丹诺夫表示，新模式的重点不是单纯增加财政支出，而是通过有限的财政资源吸引更多市场资本，为农业生产、设备更新、农产品加工和出口增长提供资金支持。