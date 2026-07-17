哈萨克斯坦正式启动银行间统一QR支付

国家银行副行长毕努尔·贾列诺夫表示，新系统上线后，不同银行的客户将能够通过手机号码相互转账。

- 大多数银行已经接入该系统。今天，所有银行接入该服务的工作已经全面完成。在接下来的几个小时内，任何哈萨克斯坦公民，无论其是哪家银行的客户，都将能够通过手机号码进行转账。-他说。

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

与此同时，通过银行间统一​​二维码进行支付的功能也在逐步实现。

- 操作很简单，您只需打开银行的手机应用程序，选择二维码支付，然后在任何终端上扫描二维码即可完成支付。用户的操作流程没有任何改变。更重要的是，商家无需额外的终端或新的应用程序。一切都基于现有的基础设施完成。-他说。

贾列诺夫表示，要使用这项新服务，只需更新银行应用程序即可。

- 从今天起，各家银行将告知客户需要采取哪些措施。例如，iPhone 用户需要通过 App Store 更新应用程序。除此之外，无需其他操作。新服务将通过这种方式上线。大多数大型银行已经推出该服务。各银行将在近期正式发布公告。-他说。

Фото: Адия Абубакир/Kazinform

据此前报道，自7月19日起，消费者无论使用哪家银行的移动应用程序，均可通过统一二维码（QR码）完成支付。

同日起，哈萨克斯坦关于接受非现金支付的相关规定也将正式生效。