金正恩谴责韩美联演对朝敌意明显

金正恩当天访问平安南道南浦造船厂，了解朝鲜首艘5000吨级新型驱逐舰“崔贤”号武器系统运营测试过程时作出如上表述。金正恩表示，美韩大搞军事勾结和军事示威，赤裸裸地暴露战争挑衅意图，也是破坏地区和平与安全环境的根源。朝鲜面临的安全环境日趋恶化，要求我们大幅增强核武力量。

金正恩指出，美韩联演始终带有挑衅性质和危险性，而近期更是企图动用核武强化军事勾连，形势更加严峻。不断变化的局势要求我们以主动而压倒性的变化作出回应。金正恩强调称，朝鲜必将继续采取推动国防力量迅速发展的重大措施，用实际行动来表达维护国家主权安全的坚定意志和能力。

韩国总统李在明15日在光复80周年纪念仪式上致辞时，阐明不再追求“吸收统一”的立场，并呼吁朝方作出回应。但金正恩此次明确表示韩朝之间的对抗格局将不会发生变化。有观点认为，金正恩在韩美“乙支自由护盾”联演启动之际展现强硬立场，或意在提高对韩、对美的敌对意识以巩固内部团结。另一方面也可能是向希望与朝鲜展开对话的韩美施压，要求其停止联合军演。

朝鲜于4月26日公开“崔贤”号驱逐舰，不到一个月后的5月21日进行第二艘5000吨级驱逐舰的下水仪式，但该舰在下水过程中发生侧翻事故。经过修复后，朝鲜于6月12日重新举行下水仪式，并将其命名为“姜健”号。此后，朝鲜在7月22日声称，将在明年10月10日之前再建造一艘5000吨级驱逐舰。