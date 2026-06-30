总统特别代表：政治对话应转化为实质投资与联合项目

他指出，哈萨克斯坦与美国之间的政治对话应当进一步转化为具体的投资决策、联合工业项目以及长期稳定的商业联系。

—哈萨克斯坦正在中亚地区为美国企业提供一个可靠的平台。目前，我国正处于大规模政治与经济改革的关键阶段，这一进程旨在构建一个开放、具有竞争力且对投资者友好的经济环境。我们高度重视民主制度的发展、法治保障、人权保护以及权力制衡体系的完善。法治与法律秩序已成为我们国内政策的核心原则，-哈兹汗说道。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

哈兹汗透露，目前已有超过600家美国企业在哈萨克斯坦开展业务，而来自美国的投资规模也充分体现了两国经济联系的深度与广度。

—雪佛龙与埃克森美孚已经建立起全球能源领域最为稳固的合作伙伴关系之一；霍尼韦尔等企业持续为我国工业体系发展作出重要贡献；微软、亚马逊和谷歌等科技公司也深度参与哈萨克斯坦的数字化转型进程。当前，我们的战略议程正在不断拓展。在新的发展阶段，我们愿在工业、数字经济、人工智能、关键矿产、农业及交通物流等领域进一步深化合作，-他强调。

哈兹汗指出，哈萨克斯坦正致力于在人工智能与数字经济领域争取区域领先地位，并以埃基巴斯图兹数据处理中心项目及与美企达成的相关协议作为具体成果加以体现。

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此外，作为向美国市场供应铀、钛及其他关键原材料的重要国家之一，哈萨克斯坦当前的重点任务正从单纯资源开发逐步转向高科技生产与高附加值项目建设。

—我们的目标是将政治层面的合作转化为实实在在的商业成果。哈萨克斯坦诚邀美国企业参与建立新型合作联盟，共同实施联合项目，并为两国经济增长作出贡献，-哈兹汗总结道。

他还表示，哈美两国之间的合作不仅有助于保障投资流动，也将进一步促进两国人民之间的交流、旅游业发展以及商界伙伴关系的深化。

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据此前报道，哈萨克斯坦外贸商会主席穆拉特·哈热姆萨科夫圆桌会议上表示，美国始终是哈萨克斯坦独立以来最重要的外国投资来源国之一。截至目前，美国企业对哈直接投资累计已超过600亿美元。