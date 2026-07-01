政府多措并举推动经济增长和改善民生

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林在政府会议上介绍了保障经济稳定增长、降低通胀以及提高居民收入的相关措施。

他说，国家元首提出了向新的经济增长模式转型的战略任务，该模式旨在提高公民福祉、推动经济可持续发展并增强竞争力。

朱曼哈林指出，2025年哈萨克斯坦经济增长6.5%，为近年来较高水平之一。今年经济继续保持正增长，1月至5月增长3.7%。若不计石油开采，经济增速超过5%，显示经济结构正在逐步变化，非原材料行业作用增强。预计今年全年经济增长将不低于5%。

他表示，加工制造业仍是主要增长动力之一，机械制造、建材生产、制药、化工、食品生产、建筑、交通服务、贸易、农业以及信息通信领域也保持增长。

在通胀方面，部长指出，今年政府的目标是将通胀率降至10%以下。根据6月结果，通胀率已放缓至10.3%。这是政府、国家银行和金融市场监管与发展署在《2026—2028年宏观经济稳定和提高居民福祉计划》、通胀控制和降低措施方案等框架下协同行动的结果。

朱曼哈林表示，政府正在实施稳健的预算政策，并继续协调货币信贷政策。同时，将采取措施发展竞争、扩大国内生产、增加市场商品供应，并降低企业成本。

他强调，提高居民实际收入是政府的重点任务。为此，政府今年还通过了单独的提高居民收入计划，将采取提高工资、创造高质量就业岗位、降低居民债务负担和支持创业发展等措施。

此外，政府还将研究提高最低月工资、提高公职人员工资，以及通过落实企业对等义务增加雇员收入的问题。

朱曼哈林说，政府特别关注居民信贷负担和消费贷款增长问题。政府的主要目标是确保居民实际收入增长高于2%至3%的水平。经济稳定和高质量增长以及通胀下降，也将为居民收入增长创造条件。