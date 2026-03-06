哈萨克斯坦政府调整多项外贸政策 涉及农产品与铁路设备

鉴于当前国内市场马铃薯价格趋于稳定、库存较为充足，会议决定取消此前对马铃薯出口实施的临时限制措施。

会议同时指出，现行配额分配机制规定，出口企业须拥有不少于5000头规模的私人育肥场及自有肉类加工厂。会议在作出相关决策时参考了政府批准的《畜牧业发展综合规划》。根据该规划，哈萨克斯坦计划将牛只存栏量从790万头提升至1200万头，以增强出口潜力并拓展哈萨克斯坦牛肉的海外市场。农业部随后将对现行配额分配规则作出相应修订。

与此同时，为保护核心母畜种群并确保国内加工企业的原料供应，会议决定延长禁止从哈萨克斯坦出口母牛、母羊及牛犊的禁令，该限制同样适用于向欧亚经济联盟成员国出口。

在禽蛋产业方面，目前哈萨克斯坦共有70家家禽工厂，其中34家从事蛋类生产，29家生产禽肉，7家从事种禽繁育。截至2025年底，全国鸡蛋产量同比增长2.4%，达到45.685亿枚，国内市场自给率已达98%。农业部将就此发布相关法令。

此外，会议还讨论了是否禁止从第三国进口铁路机车车辆及轨道铺设部件的问题。讨论过程中，广泛听取了本土配件生产商、机车制造企业以及包括“哈萨克斯坦国家铁路公司”（KTJ）在内的用户方意见。

经综合评估，会议认为目前实施此类进口限制条件尚不成熟。与此同时，会议要求哈萨克斯坦国家铁路公司在采购机车车辆零部件及轨道铺设材料时，应优先考虑本土生产商。

