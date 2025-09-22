哈萨克斯坦正发展为区域教育中心——休·霍尔曼

休·霍尔曼表示，他自1993年2月起便与哈萨克斯坦开展合作。此次与托卡耶夫总统的会晤，他称为“莫大的荣幸”，双方回顾了过去30年来的合作成果，重点讨论了与史密森学会及其文化遗产中心开展的项目。该项目旨在促进美国与哈萨克斯坦工艺匠人之间的交流，进一步深化两国关系。

霍尔曼介绍，亚利桑那州与哈萨克斯坦的关系已持续32年，最初建立在美国国防部“伙伴关系计划”的框架下。亚利桑那州国民警卫队与哈萨克斯坦军方长期保持交流与合作，推动了双边关系的发展。

霍尔曼特别强调了教育合作的重要性。他指出，自2018年以来，双方一直与哈萨克斯坦教育部共同研究教育国际化模式。哈萨克斯坦不仅能够吸引国际高校前来开设课程，也有望成为区域乃至全球学生求学的目的地。

他认为，哈萨克斯坦正逐步发展为中亚领先的教育中心，通过输出教育资源提升国际声誉，同时为区域合作和全球联系创造更多机遇。

谈及对哈萨克斯坦及潜在美国投资者的寄语，霍尔曼表示，哈萨克斯坦是一个令他深深爱上的国家，其人民勤劳奋进，国家在文化与政治方面都展现出领导力。他高度评价现任哈萨克斯坦领导层，称其外交团队是“世界上最出色的外交官之一”，并对哈萨克斯坦未来发展成为全球重要力量充满信心。

【编译：达娜】