欧洲财政风险加剧或引发连锁反应 哈萨克斯坦面临机遇与挑战并存

多重因素叠加 推高财政压力

当前欧盟经济形势由多重因素共同驱动并相互强化。首先，围绕伊朗局势升级以及霍尔木兹海峡可能受阻的预期，导致欧洲能源价格显著上涨，涨幅约达60%。作为高度依赖能源进口的地区，这一变化对欧盟冲击尤为明显。

其次，各国政府为缓解居民与企业压力，推出包括电价补贴、燃料税减免及价格管控在内的一系列支持措施。尽管短期内缓解了经济压力，但也同步推高了财政支出。

与此同时，欧盟本已存在的债务问题进一步凸显。数据显示，欧盟整体政府债务占GDP比重已由2019年的77.8%上升至2025年的82.1%，预算赤字亦呈扩大趋势，预计将从2024年的3.1%升至2026年的3.3%。

哈萨克斯坦科学与高等教育部哲学、政治学与宗教研究所首席研究员、经济学博士维亚切斯拉夫·多多诺夫指出，全球主要央行长期维持较高利率水平，导致融资成本上升，债务负担加重。此外，新冠疫情影响、对乌克兰的支持以及国防开支增加等因素，也进一步加剧了财政压力。

在此背景下，欧洲经济正陷入“支出增加—债务上升—利息负担扩大”的循环，财政可持续性面临考验。

“第三次危机”隐忧加剧 政策两难凸显

欧盟委员会警告称，若财政支持措施范围过大、持续时间过长，可能引发新一轮通胀压力。欧洲目前面临两难选择：一方面需继续支持经济与民生，另一方面又必须控制财政赤字以防风险扩大。

区域一体化研究所基金会负责人塔伊西亚·马尔蒙托娃表示，2022年能源危机期间的经验表明，大规模干预虽能缓解短期压力，却可能推高通胀和赤字。因此，当前欧盟倾向于采取“有限、临时且有针对性”的支持措施。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德亦指出，广泛且长期的补贴政策可能刺激需求并推升通胀，这也是欧盟保持政策谨慎的重要原因。

若风险兑现 欧洲或进入紧缩周期

分析认为，一旦相关风险演变为现实，欧洲经济可能出现系统性影响。首先，财政紧缩将导致经济增长放缓；其次，在能源价格高企背景下的财政刺激可能进一步推高通胀；此外，政府可能削减基础设施、能源及科技领域的长期投资。

在多重压力下，欧洲经济或进入以控制支出为核心的“紧缩模式”，增长动力受限，风险持续存在。

对哈萨克斯坦影响存在分歧

尽管欧洲财政风险主要属于区域性问题，但由于哈萨克斯坦与欧洲在贸易、投资及能源市场方面联系紧密，其潜在外溢效应不容忽视。

维亚切斯拉夫·多多诺夫认为，这一风险对哈萨克斯坦的直接影响有限，但若欧洲因财政压力实施紧缩政策，可能在一定程度上抑制需求，从而影响全球大宗商品市场，间接波及哈萨克斯坦石油出口。

塔伊西亚·马尔蒙托娃则指出，欧洲是哈萨克斯坦能源出口的重要市场。2024年，哈萨克斯坦占欧盟石油进口约11.5%，日供应量约105万桶；2025年初该比例升至12.7%。对德国的出口亦持续增长，预计2026年将达到250万吨。

在铀产业方面，哈萨克斯坦优势更为明显。该国占全球铀产量逾40%，资源储量约占14%。2024年全国铀产量达2.327万吨，其中国家原子能公司产量超过1.22万吨，同比增长10%，平均销售价格上涨至约每磅70美元，显著提升出口收益。

不过，专家同时指出，若欧盟因债务压力削减支出，能源需求可能放缓，从而对价格和合同条件形成压力。此外，能源价格波动与财政紧缩叠加，可能加剧市场波动性，影响哈萨克斯坦出口收入及本币汇率稳定。

投资与合作前景面临不确定性

马尔蒙托娃还强调，欧洲财政收紧可能影响绿色能源、基础设施及交通走廊项目投资，从而减缓对哈萨克斯坦的投资流入。

然而，在欧盟减少对俄罗斯能源依赖及中东局势不稳的背景下，哈萨克斯坦作为稳定能源供应方的重要性不断提升。对德国出口的增长正反映出欧洲加快能源来源多元化的趋势。

在核能领域，随着欧盟推进去碳化战略，对铀资源的需求有望持续增长，进一步巩固哈萨克斯坦的市场地位。

专家指出，这为哈萨克斯坦带来一系列机遇，包括签署长期供货合同、拓展运输通道以及提升在欧洲能源安全中的作用。

在不确定性中寻求平衡

总体来看，欧洲正处于经济支持与财政风险之间的关键平衡点。能源价格上涨、债务扩大及财政支出增加，使潜在危机风险持续积聚。

对哈萨克斯坦而言，这既是外部不确定因素，也意味着新的发展空间。一方面需防范需求下降、价格波动及投资减少带来的风险；另一方面亦可借机强化在欧洲能源市场的地位。

专家认为，欧洲当前面临的核心问题在于如何在刺激经济与维护财政可持续性之间取得平衡。这一经验同样为哈萨克斯坦提供重要启示：在推动经济发展的同时，必须保持稳健的财政政策，以确保长期经济稳定。

【编译：木合塔尔·木拉提】