阿拉木图正式获授“世界手工艺之都”称号

授证仪式于10月5日在阿拉木图举办的国际手工艺节 ALA CRAFT 2025 期间举行。此次盛会吸引了来自哈萨克斯坦、亚洲、欧洲、澳大利亚及美国的100多位手工艺大师参与，成为中亚地区手工艺领域规模最大的文化平台之一。

阿拉木图市旅游局局哈丽雅·托克赛伊托娃表示：

“阿拉木图荣获‘世界手工艺之都’称号，对我们城市来说意义重大。这一荣誉不仅提升了阿拉木图作为创意产业和文化旅游中心的国际形象，也将促进传统手工艺在全球范围内的传播，有助于建立教育项目和手工艺大师驻地制度，并推动形成与城市经济相融合的可持续手工艺生态体系。”

Фото: Алматы қаласының әкімдігі

世界手工艺理事会亚太地区主席朱德·范德·梅尔韦指出，阿拉木图获得这一称号将为国际文化合作和创意产业发展开辟新的机遇。

节日期间还诞生了一项世界纪录——哈萨克斯坦著名大力士、四届世界纪录保持者、吉尼斯世界纪录获得者谢尔盖·齐鲁利尼科夫在一分钟内弯折九副马掌，成绩超越此前世界纪录三倍以上。该壮举已被正式载入《全球纪录大全》（Global Book of Records）。

阿拉木图正不断巩固其作为中亚旅游和文化中心的地位：仅在2025年上半年，就有114万名游客到访，其中32.3万为外国游客。

