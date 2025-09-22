英加澳葡正式承认巴勒斯坦国

英国首相斯塔默当天发表视频声明表示，为恢复巴勒斯坦人和以色列人对和平以及“两国方案”的希望，英国正式承认巴勒斯坦国。

斯塔默还说，加沙地带人为制造的人道主义危机已陷入前所未有的严峻境地，以色列政府对加沙地带不断升级的轰炸、最近几周的攻势“完全令人无法容忍”，“必须结束”。

加拿大总理卡尼在声明中表示，加拿大承认巴勒斯坦国，这是国际社会协调一致努力的一部分，旨在维护“两国方案”的可行性。加方愿与巴勒斯坦和以色列合作，共同建设和平的未来。

卡尼称，以色列政府持续在约旦河西岸扩建定居点，正在破坏巴勒斯坦建国的前景。以方在加沙地带的持续行动已造成数万名平民死亡，并引发一场破坏性极强、本可避免的饥荒。以方这些行为都违反了国际法。

澳大利亚政府21日发表新闻公报，宣布即日起承认巴勒斯坦国。公报称，澳大利亚与加拿大、英国一道承认巴勒斯坦，旨在为“两国方案”注入新的动力。随着巴勒斯坦民族权力机构履行改革承诺，澳方将考虑采取进一步措施，包括建立外交关系和开设使馆。

综合葡萄牙卢萨社及《快报》报道，葡萄牙外交部长保罗·兰热尔21日在位于美国纽约的葡萄牙驻联合国代表团发表声明，宣布即日起承认巴勒斯坦国。抵达纽约准备参加联合国大会活动的葡萄牙总统德索萨也表示，“全力支持”政府承认巴勒斯坦国的决定。

针对上述四国宣布承认巴勒斯坦国，以色列总理内塔尼亚胡21日发表声明称，近年来以色列在约旦河西岸的定居点数量已翻番，约旦河西岸“不会有巴勒斯坦国”。

《以色列时报》报道，内塔尼亚胡当天在内阁会议上表示，多国呼吁建立巴勒斯坦国，此举“危及以色列生存”，以方将在未来几天做出回应。

据多家媒体报道，预计法国、安道尔、比利时、卢森堡、马耳他、圣马力诺等国也将在本周的联合国会议上承认巴勒斯坦国。