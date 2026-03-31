阿斯塔纳冬季正变暖？国家气象总局用27年数据回应

根据《大英百科全书》记载，阿斯塔纳位列全球最寒冷首都之一。然而近年来，不少市民在社交平台上表示，现在的冬天已不复往日严寒。这一感性认知得到了国家气象总局监测数据的证实。

国家气象总局专家表示，由于地处大陆腹地，阿斯塔纳属于典型的大陆性气候，冬夏温差悬殊。但近年来，这种气候也呈现出明显的变暖趋势。监测显示，过去十年阿斯塔纳平均气温上升0.54°C，春季升温最为显著，秋冬同样表现出这一趋势。

此外，国家气象总局指出首都降水量也在逐年增加。

—目前年平均降水量已超过基准期水平，十年内增幅达21毫米，冬季降水增加尤为明显。需要指出的是，根据气象标准，评估气候变化通常以30年为一个周期，-国家气象总局解释道。

自1998年以来，阿斯塔纳冬季经历了以下显著变化：

气温极值变化：气温低于-20°C的严寒天气及低于-30°C的极寒天数正在减少；

气温回升频率：气温接近或超过0°C的"解冻期"变得更加频繁；

积雪稳定性减弱：积雪不再像往常那样长期稳固，消融现象增多；

降水形态改变：冬季雨夹雪天气出现频率增加；

气温波动加剧：气温骤升骤降现象愈发频繁。

气象专家分析指出，积雪覆盖率下降与全球变暖趋势相契合。上述数据有力支撑了"阿斯塔纳冬季正在变暖"的观点。

然而，专家也提醒，不应据此认为冬季已彻底失去寒冷属性。阿斯塔纳仍处于大陆性气候区，强寒潮天气依然存在。总体而言，首都气候呈现双重特征：一方面降水增加、整体回暖，另一方面天气（尤其是冬季）变得极度不稳定。

关于未来10至20年的气候走势，国家气象总局表示目前暂未做出详细预测。

—在国家气象总局法定职能中，不包括对未来10至20年的详细气候预测。尽管如此，我们仍坚持对气候参数进行常态化监测，为评估气候风险及制定适应对策提供必要的专业分析数据，-国家气象总局专家表示。

根据官方统计图表，过去27年间：

最冷月：2006年1月（月平均气温-23°C）；

最热月：2023年7月（+24.9°C）；

极端温差：在此期间，极端月均温差达约48°C。

年度温差之最出现在2012年。该年最冷月平均气温-20.8°C，最热月平均气温+24.3°C，年内温差高达45.1°C。

Фото: Kazinform

基于国家气象总局数据，还可得出以下结论：

1. 寒冷周期：阿斯塔纳日平均气温低于0°C的天数年均为145天。通常寒冷期从11月5日开始，至次年3月30日结束。2016-2017年度寒冷期最长，达174天（自2016年10月16日持续至2017年4月8日）；2001-2002年度最短，仅121天（自2001年11月20日至2002年3月21日）。

2. 入冬记录：2016年入冬最早，2003年寒冬结束最晚。

3. 干湿记录：1998年最为干旱（年降水量235.1毫米），2024年最为湿润（528.8毫米）。单月降水之冠为1999年6月（118.8毫米），单月最干旱纪录为2025年10月（0.4毫米）。

【编译：阿遥】