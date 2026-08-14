哈萨克斯坦正式加入韩国就业许可制度 2028年起可赴韩就业

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦已正式被纳入韩国雇佣许可制度（Employment Permit System，EPS）参与国名单，计划自2028年起通过该机制组织哈萨克斯坦公民赴韩合法就业。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，根据韩方决定，哈萨克斯坦成为韩国E-9制度第18个参与国。目前，中亚地区的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也已加入该制度。

劳动和社会保障部表示，正式组织哈萨克斯坦公民赴韩就业前，还需完成一系列准备工作，包括签署政府间谅解备忘录，以及在哈萨克斯坦设立负责韩国语能力考试的EPS-TOPIK中心等。

哈方自2023年起推进加入EPS制度相关工作。2026年1月，韩国专家代表团赴哈评估制度实施准备情况，重点考察EPS中心建设、韩国语考试组织、职业技能评估、健康检查，以及向申请人介绍韩国法律法规等方面的准备工作。

评估结果显示，韩方确认哈萨克斯坦已具备参与该制度所需条件，包括能够保障劳动者公平、透明选拔的相关机构，以及开展语言培训、EPS中心运营和健康检查所需的基础设施。

根据EPS机制，赴韩就业人员将不通过中介机构选拔，而是统一通过官方系统办理。申请人需要完成韩国语考试、职业技能评估和健康检查等规定程序。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部特别提醒，在相关机制正式启动前，不要向声称可以“安排赴韩工作”或帮助“快速通过选拔”的中介机构支付费用。

有关报名时间、申请条件、考试方式以及其他选拔程序的信息，将通过劳动和社会保障部官方渠道统一发布。

EPS是韩国政府为规范引进外国劳动力建立的官方就业许可制度。韩国政府于2026年8月14日在外国劳动力政策委员会第49次会议上作出将哈萨克斯坦纳入E-9制度参与国名单的决定。待相关程序全部完成后，首批哈萨克斯坦公民预计于2028年通过该制度赴韩就业。