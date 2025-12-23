哈萨克斯坦政府通过“创业区域”计划 支持小微企业发展

别克帖诺夫在会上强调，培育强大且具有竞争力的企业，是实现经济可持续增长的关键要素。国家元首此前已指示，需尽快出台一项统一的小微企业支持计划，以进一步激发市场活力。为此，政府制定了这一综合性文件，重点结合各地区产业特点，为小微企业提供切实有效的生产发展支持。

会上，政府副总理赛热克·朱曼哈林对“创业区域”统一计划的主要内容以及其在提升乡村和小城市生产力方面的作用进行了详细介绍。

朱曼哈林指出，该计划重点支持技术门槛较低、建设周期短、见效较快的项目方向，包括农产品深加工、小型烘焙坊、家具生产以及建筑材料制造等领域。

根据计划安排，政府将通过二级银行每年提供总额达4000亿坚戈的贷款支持，具体金融扶持措施包括：

单项额度 ：单个项目最高可获得2亿坚戈贷款；

：单个项目最高可获得2亿坚戈贷款； 优惠利率 ：实际利率约为8.8%，其中40%由国家提供财政补贴；

：实际利率约为8.8%，其中40%由国家提供财政补贴； 贷款期限 ：最长可达3年；

：最长可达3年； 信用担保：对于抵押资产不足或缺失的创业者，“达穆”（Damu）基金将提供最高达贷款额85%的信用担保。

朱曼哈林进一步表示，企业在获得融资支持的同时，还可享受一系列实物资源扶持措施，包括以优惠价格租赁生产经营场所、土地划拨以及配套基础设施的完善。为保障项目顺利落地，政府还将提供全流程业务支持服务，并推出有针对性的在线培训课程。在此过程中，已参与“Auyl Amanaty”和“一村一品”项目的创业者将被列为优先支持对象。

据悉，该计划的申请流程已全面实现自动化，创业者可通过 egov.business 或 Damu Online 门户网站提交申请。针对偏远地区，政府还将推行“移动办公”模式，借助专门的流动服务巴士提供现场咨询并受理申报材料。

【编译：阿遥】