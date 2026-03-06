政府和国家银行制定降低通货膨胀的计划

苏莱曼诺夫表示，2026年的通胀预期已被下调，预计将在9.5%至11.5%之间。

- 此次调整是由于实际通胀增速略有放缓，以及坚戈汇率的有利变化、公用事业收费和燃料价格预测的明确化，以及增值税对通胀影响的预估低于此前水平。在我们的预测和评估中，我们假设方案文件、预算修正案和政府计划中规定的各项参数将得到全面落实。-他说。

他指出，这关系到维持既定的预算赤字和非石油赤字水平，减少对国家基金转移支付的依赖，以及准财政激励措施的既定规模和参数。

- 预测范围的收窄也与今年将物价增长率降至个位数的目标密切相关。为此，政府和国家银行正在制定分阶段的通胀控制计划。该计划旨在降低公用事业收费和燃料价格对通胀的贡献，精简预算，并确定准财政政策的具体参数。总体而言，我们认为将通胀率降至个位数是一个切实可行的目标。这不仅基于各项计划文件的执行情况，也基于今年以来总需求动态趋于平衡的事实。-国家银行行长说。

据此前报道，到2028年底，通胀率将接近5%的目标水平。

【编译：小穆】