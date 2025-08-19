政府会议：聚焦铁路发展与数字化进程

本次会议的议程将围绕铁路行业的发展及其数字化问题展开讨论。

会后，交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫和“哈萨克斯坦铁路”国家公司董事会主席塔勒哈特·阿尔德别尔格诺夫将出席新闻发布会，回答媒体提问。

值得注意的是，7月31日，努尔兰·萨乌然巴耶夫在总理府举行的新闻发布会上曾表示，交通领域的数字化工作正在加快推进。

—在交通领域，“哈萨克斯坦铁路”国家公司作为一家大型国有企业，正在实施大规模数字化项目。我相信，那里的成果将令所有人印象深刻。目前，“哈萨克斯坦公路”国家公司也在开展类似工作。这说明大规模数字化进程已全面启动。这一方向是我国的重点任务之一。-他说。

今年5月，政府成立了跨部门项目组，负责推动交通和物流行业的数字化转型。项目组由交通部、农业部、贸易和一体化部、财政部、国家税务委员会、哈萨克斯坦铁路国家公司，以及航空和物流领域主要机构的代表组成。

该项目组的目标是开发系统化的数字化解决方案，旨在提升过境运输和多式联运效率，消除行政壁垒，完善交通和物流的数字基础设施。

项目组的主要任务包括：

重塑物流业务流程；

分析并整合现有信息系统；

提出修改相关法律法规的建议；

制定交通和物流领域的目标架构与IT基础设施方案；

在战略要地，包括霍尔果斯国际边境合作中心，推广数字化解决方案；

确保将“哈萨克斯坦铁路”系统中的物流数据传输至国家职能数据平台并进行处理；

借鉴并应用国际最佳实践。

【编译：阿遥】