政府会议：哈萨克斯坦五年累计投资将达4000亿美元

朱曼哈林指出，2024年哈萨克斯坦在经济复杂性指数排名中位列全球145个国家中的第55位，较2020年的第87位大幅提升。为巩固这一增长势头，必须显著扩大投资规模。

根据国家计划，到2029年，投资占国内生产总值（GDP）的比重将由目前的14%—15%提升至23%。届时，固定资本投资额较2024年水平将增长2.5倍。

他表示，投资比重逐步提升至23%将带来约1200亿美元的新增投资。由此，2025—2029年期间累计投资规模预计达到4000亿美元。

同时，政府正推动实施“经济增长主动型政策”。朱曼哈林介绍，已明确若干优先发展方向，其中自然资源深加工及农工综合体产品深加工被列为重点领域。

优先方向包括：

有色金属及黑色冶金产业；

稀有金属开发；

化工与石油化工产业；

天然气生产；

农工产品高、中端深加工；

制药工业等。

他指出，这些项目的实施将有助于提升全国劳动生产率，是突破“中等收入陷阱”、推动人均GDP持续增长的重要前提。

所谓“主动型增长政策”，其核心在于由以往仅通过政策环境吸引投资者的模式，转向政府积极参与具体投资项目的形成与落地实施。该模式更加聚焦产业实际需求，并通过引入具备先进技术和专业能力的国际战略合作伙伴，提高项目效率与盈利能力。

朱曼哈林强调，这一政策将成为推动工业化和经济多元化的重要工具，助力实现国家既定的战略发展目标。

