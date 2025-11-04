政府会议前瞻：总结收割季成果 部署体育基础设施发展任务

根据会议议程，会议重点讨论以下两项内容：

2025年收割季工作总结；

体育基础设施发展与大众体育支持。

今年粮食总产量达2690万吨

据农业部最新数据，全国约1600万公顷耕地的谷物和豆类作物已全部收割。截至10月28日，已完成收割面积1590万公顷，占总播种面积的99.2%，共获得粮食2690万吨。

除谷物外，农产品生产者还收获油料作物370万吨、马铃薯290万吨（单产226.3公担/公顷），蔬菜380万吨（单产297.3公担/公顷），其中包括卷心菜49.75万吨（333.4公担/公顷）、洋葱105.85万吨（429.9公担/公顷）和胡萝卜38.77万吨（283公担/公顷）。

全国经常参与体育锻炼人数超840万

目前全国共有840万人经常参加体育锻炼，占全国人口的41.4%。体育和旅游部的目标是到2029年将这一比例提高到50%。

今年以来，哈萨克斯坦体育基础设施建设呈现积极态势。2024年全国共建成90处体育设施（其中61处位于乡村、29处位于城市），今年又有32处设施投入使用（其中27处在农村、5处在城市）。预计到今年年底，将再有70个项目完工。

此外，国家专项基金拨款332亿坚戈用于启动四个重点体育场馆建设项目，分别是：

阿斯塔纳的穆盖特帕索夫体育场；

阿拉木图州扎朗阿什村的体育综合体；

阿克莫拉州泽伦达村的青少年体育学校；

克孜勒奥尔达的多功能体育中心。

会议结束后，农业部长将出席新闻发布会，回答媒体提问。

政府会议及新闻发布会通过 PrimeMinister.kz 网站、YouTube 官方频道、Facebook 页面以及 UKIMET Telegram 频道进行现场直播。

上次会议聚焦能源与数字化发展

上周政府会议重点讨论了电力工业发展和数字化议题。能源部长介绍说，政府计划到2026年新增发电能力约2600兆瓦，其中包括总装机容量174兆瓦的可再生能源项目。

新项目将陆续在阿拉木图（544兆瓦和557兆瓦）、特克利（17兆瓦）、阿特劳（59.6兆瓦）、克孜勒奥尔达（240兆瓦）及突厥斯坦（1000兆瓦）等地投入使用。

到2027年，预计再增加1500兆瓦，其中573兆瓦来自可再生能源；到2028年，将再新增超过2000兆瓦装机容量，其中245兆瓦为可再生能源。到2029年，全国电力将实现供大于求，为出口创造条件。

“萨姆鲁克—能源”股份公司董事长凯拉特·马克苏托夫介绍了阿拉木图两座热电厂改用天然气的进展。

他说，阿拉木图第二热电厂计划于2026年9月投入使用，第三热电厂将于同年12月完工。项目的实施不仅将改善南部地区供电状况，也将显著改善阿拉木图市的生态环境。

推进能源系统智能化与安全升级

副总理、人工智能和数字化发展部长在会上表示，政府将对电力输送网络的监测系统进行调整，引入基于人工智能的预测和监控技术。

他说：“能源领域的数字化将提升发电、配电和用电效率。人工智能部与能源部已联合制定《数字化转型路线图》，明确了推广智能电网、数字孪生、监测系统及AI预测技术的阶段性计划。到2027年，全国50%的能源设施将纳入数字监控体系，主要业务流程实现自动化。”

总理：确保能源与经济实现“质的飞跃”

会议总结时，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，政府的目标是实现能源及整体经济的高质量发展。

他说：“能源需求将持续增长。电力不仅关系到新工业项目和数据中心的建设，也关乎数字技术与基础设施的发展。因此我们高度重视原子能发展。必须按期实施所有能源项目，引入新技术解决方案，包括储能系统和混合电站。”

总理向有关部门和企业作出五项具体指示：

1. 能源部须在今年年底前新增250兆瓦发电能力，明年新增2.5吉瓦；同时确保现有电站在冬季稳定运行。

2. 能源部与财政部须在年内建立“燃料能源综合体统一管理系统”，实现能源设施的在线监控与安全运行。

3. “萨姆鲁克—能源”公司须在明年3月底前完成在塞梅和乌斯卡曼建设热电站的前期准备工作，并确保符合现代环保标准。

4. “KEGOC”公司须加快推进西部能源区接入国家统一电网的工程进度，以增强系统的独立性与安全性。

5. 能源部、人工智能部及财政部须在2026年底前建成能源行业信息安全中心，并保障信息通信基础设施的稳定运行。

【编译：木合塔尔·木拉提】