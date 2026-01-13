政府会议：全国所有居民点实现100%安全饮用水覆盖

他表示，在任务实施过程中，国家从共和国预算中累计投入约8350亿坚戈，共实施1600余个项目，其中包括通过特别国家基金（返还资产资金）投入的1320亿坚戈。

通过上述资金支持，全国34座城市和756个农村居民点接入集中式供水系统；同时，地方预算还支持在699个农村地区建设并投用综合模块化供水设施。作为对比，2021年哈萨克斯坦农村人口安全饮用水覆盖率为90%，城市为97.5%。

副部长指出，目前，全国90座城市及6087个农村居民点（约750万人口）已全部实现安全饮用水稳定供应，国家元首提出的目标任务已全面完成。

在实现“全覆盖”的同时，政府亦同步推进供水质量提升工作。全国累计完成9500公里供水主干管网的改造与扩建，其中城市管网约1800公里、农村管网约7700公里，有效将供水基础设施平均老化率降至38%。

此外，供水及市政基础设施建设仍在持续推进。根据规划，2026年在一般性财政转移支付框架下，将安排1280亿坚戈专项资金，其中780亿坚戈用于供水系统建设，500亿坚戈用于排水与污水处理领域。

有关部门还表示，后续升级改造工程将依托能源与市政基础设施现代化国家项目，通过引入优惠贷款等方式持续推进，以进一步提升系统运行可靠性和服务质量。

【编译：达娜】