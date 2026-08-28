别克帖诺夫政府将在新一届政府组成获批前继续履职

（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦政府在第一届库鲁尔泰首次会议召开前正式终止职权。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已签署相关总统令。在新一届政府组成获批前，由总理沃勒扎斯·别克帖诺夫领导的现政府将继续履行职责。

总统令指出：

“在哈萨克斯坦共和国新一届政府组成获批前，哈萨克斯坦共和国政府继续履行职责。本总统令自签署之日起生效。”

此次政府终止职权与哈萨克斯坦国家治理体系调整以及新宪法第69条的相关规定有关。

根据法律规定，政府须在新当选的一院制议会——库鲁尔泰面前终止职权。

按照新一届政府组建程序，总统首先将与库鲁尔泰各政党党团进行磋商，随后提出总理人选。获得库鲁尔泰多数议员同意后，由总统任命总理。

新任总理须在获任命后10日内向总统提交有关政府架构和人员组成的建议，随后政府成员将向哈萨克斯坦人民和总统宣誓。

其中，外交部长、国防部长和内务部长由总统直接任命；其他政府成员则由总理提名，在与库鲁尔泰协商后任命。

沃勒扎斯·别克帖诺夫于2024年2月6日被任命为哈萨克斯坦总理。其领导的政府当时被赋予推动经济发展、提高预算资金使用效率、吸引投资以及解决长期积累的基础设施问题等任务。

在别克帖诺夫担任总理的两年半时间里，哈萨克斯坦经历了大规模洪灾、新税法典制定、核电站建设全民公投、两位数通胀以及一系列大规模人事调整。