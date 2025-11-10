哈俄政府间委员会会议在阿斯塔纳举行 双方探讨多领域合作

会议重点讨论了交通运输合作问题。双方审议了在“多斯特克—莫因特”铁路区段于9月启用第二条线路后，扩大铁路运输量的前景，以及中欧间过境运输的增长计划。双方同意共同评估通过哈俄边境口岸的潜在货运量，并将继续推动“北—南”国际运输走廊的发展，以提升双边及过境货运流量。

此外，哈方提出了哈萨克斯坦汽车运输企业在俄境内运营时因俄方新移民法而面临的问题。自2025年1月1日起，外国公民在俄罗斯的免注册停留期由180天缩短至90天。俄方表示愿协助尽快恢复哈萨克斯坦国际货运司机180天的原停留期限。

双方特别关注农业领域合作。会议讨论了共同培育高产、抗逆性强、品质优良的农作物新品种的计划，并就扩大农产品和食品双边贸易规模达成一致。

俄方表示愿意考虑解除对哈萨克斯坦亚麻籽和扁豆进口的植物检疫限制，同时允许在俄境内储存和过境运输哈方的粮食及豆类产品。

双方还就能源、金融、石油天然气、工业、核能、标准化与计量、旅游、教育、通信与信息技术等领域的合作进行了交流。

会议结束时，两国代表团团长签署了会议议定书。下一次会议计划于2026年在俄罗斯鄂木斯克举行。

【编译：达娜】