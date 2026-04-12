哈波政府间经济合作委员会第十次会议在阿斯塔纳举行

政府间委员会联合主席——哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊塞托夫与波兰经济发展与技术部副部长米哈乌·巴拉诺夫斯基，同两国相关职能部门代表共同出席会议。双方就双边协作的现状、发展前景以及确保经济可持续增长的举措进行了深入探讨。

会上，双方重申了深化伙伴关系的共同意愿，并审视了在农工综合体、能源矿产、交通运输、制药及数字技术等核心领域的合作前景。

伊塞托夫在会上高度评价了波兰企业在哈的成功运营。

—波兰是哈萨克斯坦在中东欧地区及欧盟内部的可靠伙伴。自两国建交以来，阿斯塔纳与华沙不断巩固建设性政治对话，持续扩大经贸与投资联系，-他说。

波方代表则对哈萨克斯坦正在实施的经济多元化改革及提升投资吸引力的举措表现出浓厚兴趣，并重申哈萨克斯坦作为波兰在中亚地区重要伙伴的地位。

双方还一致认为，此前举行的哈萨克斯坦-波兰商务论坛是促进两国工商界建立直接联系的高效平台。

会议最后，双方共同签署了政府间经济合作委员会第10次会议纪要。

【编译：阿遥】