哈吉政府间理事会会议：双边贸易额8个月增长21%

双方重点探讨了扩大双边经贸关系的潜力。会议聚焦贸易、工业、投资、能源、水利、农工综合体、交通物流和旅游等领域的合作议题。

数据显示，今年前8个月，两国双边贸易增长21%，达到14亿美元。

Фото: Үкімет

别克帖诺夫指出，在两国元首的亲自关心和有力推动下，哈萨克斯坦—吉尔吉斯斯坦战略伙伴关系近年实现了新突破。他强调，吉尔吉斯斯坦不仅是哈萨克斯坦的友好邻邦，更是重要的经贸伙伴，哈方愿与吉方携手落实双方共同确定的发展目标。

卡西马利耶夫在发言中表示，得益于萨德尔·扎帕罗夫总统访问哈萨克斯坦及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统访问吉尔吉斯斯坦期间达成的重要共识，两国战略伙伴关系迈上了新台阶。吉方政府将全力推动相关协议落实，确保合作成果落地。

Фото: Үкімет

与会双方还审议了上次会议通过的联合措施的落实情况，重点讨论了能源、供水及投资领域的合作进展。

会议确定了农工综合体领域的新增合作方向。今年前8个月，双边农产品贸易额增长42%，达3.26亿美元，其中哈萨克斯坦出口占比超过80%。

双方认为，山区旅游是未来最具潜力的合作领域之一。会上还讨论了恢复横跨两国境内的汗腾格里峰山区旅游线路的可能性。

Фото: Үкімет

哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦政府重申，将继续深化在各主要领域的合作，推动双边关系持续稳步发展。

据此前报道，自2025年12月5日起，吉尔吉斯斯坦阿斯曼航空将开通阿拉木图—卡拉库尔国际机场定期直飞航班。该航班主要面向活跃旅行者，尤其是选择卡拉库尔作为冬季滑雪胜地的哈萨克斯坦游客。

【编译：阿遥】