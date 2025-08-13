11:32, 13 八月份 2025 | GMT +5
欧亚政府间理事会会议将在吉尔吉斯斯坦举行
（哈萨克国际通讯社讯）欧亚政府间理事会会议将于8月14日至15日在吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州乔尔蓬-阿塔举行。
会上，欧亚经济联盟成员国政府首脑将广泛讨论联盟内部一体化合作相关议题。
会议议程包括：
- 关于批准欧亚经济联盟共同交易（有组织的）商品市场交易发展计划；
– 欧洲经济共同体关于2024年跨境市场竞争状况及打击跨境市场违反一般竞争规则行为的年度报告；
- 2024年欧亚经济联盟石油及石油产品共同市场形成进展报告；
- 2024年欧亚经济联盟共同天然气市场形成进展报告；
- 关于修订《2024-2026年欧亚经济联盟成员国协调（商定）交通政策主要方向和实施阶段行动计划》的通知；
- 关于《2024年欧亚经济联盟区域货运铁路运输数字化优先行动计划》“运输走廊数字化”部分以及《欧亚经济联盟与中国经贸合作发展规划》中规定措施的实施进展情况；
- 关于落实欧洲气候委员会关于气候议程相关问题规范方法的指导方针；
- 关于欧亚经济联盟劳动力市场最热门职业资格要求估算可行性及专业资格认定程序的报告；
- 关于在欧亚经济联盟内建立共同医药市场的构想；
- 关于在欧亚经济联盟内建立医疗器械共同市场的构想。