欧亚政府间理事会会议在奇姆肯特开幕

会议由哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫主持召开，白俄罗斯总理亚历山大·图尔钦、吉尔吉斯斯坦政府内阁主席兼总统办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫、俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京、亚美尼亚副总理梅尔·格里戈里安、欧亚经济委员会主席巴赫特詹·萨金塔耶夫出席。

- 今年，哈萨克斯坦将担任欧亚经济联盟轮值主席国。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在向欧亚经济联盟成员国领导人发表讲话时指出，哈萨克斯坦担任轮值主席国的主要优先事项是利用人工智能作为发展经济一体化的新工具，创造无障碍环境，并扩大贸易地域范围。 我相信，通过我们的共同努力，我们将能够为一体化进程注入新的动力。-别克帖诺夫说。

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会议期间，与会者就进一步发展贸易和经济关系、数字技术和人工智能领域的互动交换了意见。值得一提的是，此次会议正值以“工业5.0：互动的力量”为主题的“2026哈萨克斯坦国际数字论坛”召开前夕，这将有助于深化多边对话。

会议重点关注了哈萨克斯坦总统托卡耶夫关于在欧亚经济联盟内部负责任地发展人工智能的倡议，以及人工智能对各国经济进一步发展和提高各行业整体效率的前景。

会议指出，人工智能技术能够加快物流流程，提高透明度，并创建更高效​​的数字化供应链。

【编译：小穆】