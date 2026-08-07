欧亚政府间理事会聚焦数字化与贸易合作 签署六项文件

哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿。会谈期间，双方强调，两国领导人之间建立在信任基础上的政治对话，以及以相互理解为基础的同盟关系，为双边关系进一步发展发挥着重要作用。过去5年，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦双边贸易额增长一倍，达到22亿美元。

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在欧亚政府间理事会大范围会议上，与会各方重点讨论了进一步发展欧亚经济联盟内部市场、深化行业一体化、扩大数字合作、完善金融经济机制以及加强联盟成员国协调行动等问题。会议听取了欧亚经济委员会就议程相关事项所作的报告，并围绕铁路货运和交通走廊数字化、电子商务、气候领域合作等方向进行了讨论。

别克帖诺夫指出，在总统托卡耶夫领导下，哈萨克斯坦正稳步推进建设公正、先进的哈萨克斯坦发展路线，以开放和建设性的态度同所有国家开展伙伴合作。哈萨克斯坦新宪法所规定的大规模制度改革，将为增强投资者信心、推动经济现代化以及扩大国际合作创造有利条件。

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别克帖诺夫强调，在当前外部挑战不断加剧的背景下，进一步加强经济合作的重要性日益凸显。他表示，2025年欧亚经济联盟成员国之间的贸易额达到950亿美元，预计今年这一指标将增长7.3%，达到1020亿美元。

会议指出，欧亚政府间理事会工作的优先方向包括发展数字贸易机制、在欧亚经济联盟一体化信息系统框架内引入人工智能技术，以及进一步完善保障食品进入联盟成员国市场的相关机制。

会议还指出，哈萨克斯坦食品工业的出口潜力正在不断提升。2025年，各类动植物源产品以及成品食品的出口总额约为70亿美元。

与此同时，针对企业界代表反映的向伙伴国家市场出口禽肉和乳制品过程中存在的有关壁垒，哈萨克斯坦方面指出，为确保切实履行欧亚经济联盟相关义务，有必要对食品进入联盟成员国市场的情况开展系统、全面的监测。以客观、一致的方式解决现存问题，并及时采取措施消除贸易壁垒，将为进一步扩大相互贸易注入重要动力。

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此外，与会各方还强调了数字化对于各国经济实现可持续发展目标的重要作用。今年5月，欧亚经济联盟成员国领导人在阿斯塔纳签署了《关于在欧亚经济联盟框架下负责任发展人工智能的联合声明》，旨在加强人工智能领域合作并推动先进经验交流。数字化转型已被哈萨克斯坦确定为国家发展的战略优先方向之一。

哈萨克斯坦始终对在数字经济和人工智能领域开展经验交流及互利合作持开放态度。

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本次欧亚政府间理事会会议最终签署了六项文件。其中包括《欧亚经济联盟货物电子贸易协定》。该协定的实施将有助于推动电子商务快速发展，拓展企业合作空间，并为各方进入伙伴国市场创造更加有利的条件。此外，会议还签署了关于相互承认欧亚经济联盟成员国学术头衔相关文件的协议，并通过了关于进一步发展合作的一系列决议。

据悉，下一次欧亚政府间理事会会议将于10月1日至2日在白俄罗斯首都明斯克举行。