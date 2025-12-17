哈政府审议经济运行情况 强调稳增长与控通胀并重

别克帖诺夫表示，今年以来，国家经济保持平稳增长。前11个月数据显示，国内生产总值增长率达到6.4%。同时他也指出，尽管整体经济指标向好，但贸易、建筑以及交通服务领域的增速出现一定放缓。

在谈及产业结构时，别克帖诺夫特别强调了冶金工业的重要性。他指出，冶金工业是国家经济的重要支柱。近期该行业增长速度有所放慢，必须采取切实有效的措施，确保其持续发展并充分释放生产潜力。各部门要协同配合，确保完成全年经济增长目标。

在通胀问题上，别克帖诺夫要求各地方政府负责人严格落实国家元首关于抑制通胀的指示精神。他指出，尽管全国年度通胀率在最近两个月已回落至12.4%，但乌勒套州、阿克莫拉州和阿特劳州等部分地区物价出现反弹，主要原因仍是食品价格上涨。

别克帖诺夫强调，各州州长手中拥有稳定食品价格的充足政策工具，当前关键在于进一步加大工作力度。

他要求有关部门对2026—2028年宏观经济稳定与民生福祉改善行动计划的落实情况进行全过程监督，从源头上平抑价格波动。

别克帖诺夫还指出，政府正在制定一份支持中小企业发展的统一规划文件，该文件将成为激发商业活力、推动小型创业的重要政策工具。

他要求国家经济部会同相关政府机构以及“阿塔梅肯”国家企业家协会，高质量完成文件编制工作。新政策将重点涵盖原料深加工，通过技术升级提升产品附加值；对特色产业予以支持，重点包括手工艺、皮革加工、奶制品生产等领域；同时坚持因地制宜原则，引导各地根据资源禀赋和市场需求，明确优先发展的产业方向。

别克帖诺夫强调，相关支持措施应直接惠及创业者，特别是向农村地区和小城镇项目倾斜，通过提升小微企业稳定性，带动地方就业增长。

【编译：阿遥】