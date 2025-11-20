哈政府推进残障人士社会包容政策 议员建议为残障儿童家长增设带薪休假

项目期间，向地方非政府组织和倡议团体发放40个小额资助，用于帮助残障人士实现就业和开展劳动实践；共有2000名志愿者和200名专家参与其中。同时开展了2项社会调查，调查结果为地方执行机构制定务实建议提供了依据。

此外，项目组织了6场就业招聘会，125名残障人士与65家用人单位实现面对面对接；在Enbek.kz平台举办6场线上研讨会，吸引超过290人参加；开通“包容之声”Telegram频道，发布20期音视频播客；出版2本展示项目参与者成功案例的汇编；还开发了专门为残障人士提供法律和社会问题咨询的Telegram机器人（@inkluzivtik_bastamalar_bot），已累计提供274次咨询。

文化和信息部表示，此类举措有助于提升公民社会潜力，增强从事残障人士工作的非政府组织、倡议团体及专业人员的专业能力，支持包容与社会融合项目是实现社会可持续发展和改善民生的关键组成部分。

值得一提的是，在日前哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）审议劳动者权益保护相关法案一读时，议员马盖拉姆·马盖拉莫夫（Магеррам Магеррамов）提出，应为抚养残障儿童的父母增设额外带薪休假。

马盖拉莫夫在全会发言时指出：

“休息权是宪法赋予的权利。但目前许多残障儿童家长不得不把大部分年假用于带孩子就医、检查和康复。爱沙尼亚的做法是，每月为这类家长提供1天额外带薪休假，可累计使用，一年最多12天。我们劳动和社会保障部是否愿意借鉴这一经验，为处于同样生活困境的公民提供更多支持？”

劳动和社会保障部副部长阿斯卡尔别克·叶尔塔耶夫当场回应表示，部里愿意再次认真研究这一建议，并与议员及社会各界进行广泛讨论，以评估实际需求和社会共识，愿意就相关提案继续开展工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】