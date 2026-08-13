哈萨克斯坦正式就业人数一年增加近15万

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦劳动和社会保障部数据显示，全国劳动力市场保持增长态势，劳动力人口已达到983.81万人，较一年前增加超过10.3万人。

目前，全国就业人口达到939.2万人。其中，正式受雇人员数量一年内增加近15万人，达到729.04万人。

与此同时，独立就业人员以及从事稳定性相对较低就业形式的人数有所减少。劳动和社会保障部认为，这反映出越来越多劳动者正在进入能够获得完整社会保障的正规就业领域。

国家就业支持措施也在持续推进。截至今年8月1日，在政府和用人单位支持下，共有388512人实现就业，其中298904人获得长期工作岗位。

目前，哈萨克斯坦正通过发展电子劳动力市场、开展职业培训、提供补贴性就业岗位以及加强与用人单位合作等方式，提高劳动力市场供需匹配效率，扩大正规就业机会。

劳动和社会保障部表示，下一阶段将继续保持劳动力市场稳定，发展新的就业形式，加强劳动者技能培训，并为提高劳动生产率创造条件。

该部门指出，在失业率保持较低水平的同时，正式就业人数持续增加，有助于进一步增强劳动力市场稳定性，并为居民收入增长和经济可持续发展创造条件。