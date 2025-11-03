政府审议阿拉木图机场现代化进展 年旅客吞吐量将提升至5500万人次

会上，TAV机场控股公司总裁塞尔坎·卡普坦和阿拉木图国际机场总经理高克·高斯汇报了Horizon公司2050年战略发展计划落实情况。目前，正在推进国内航站楼重建、建设现代化除冰平台、隔离周边住宅区噪音等一系列工作。

总体而言，该发展规划包括全面改造主跑道、建设三条跑道系统、增建货运停机坪、建立物流和仓储综合体，以及完善现代化旅客服务设施等。改造完成后，机场的年旅客吞吐能力预计到2050年将提升至5500万人次，货运能力将增至50万吨。目前，阿拉木图国际机场每年服务旅客超过1200万人，承担着全国约70%的航空运输量。

TAV机场控股公司代表在会上介绍，截至目前，公司已投入资金2.6亿美元，并表示计划将机场利润继续用于再投资，以加快项目各阶段建设进程。

别克帖诺夫指出，阿拉木图国际机场是全国六个重点城市机场构建统一航空生态体系的重要组成部分。他强调，确保高质量、按期完成所有建设任务，对完善国家交通基础设施体系、提升机场运营能力具有重要意义。

会议结束时，别克帖诺夫要求相关部委及阿拉木图市政府严格监督项目施工质量，确保改造工程按计划高标准完成。

【编译：阿遥】