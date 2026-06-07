哈萨克斯坦报废车辆回收计划指南——政策机制与执行流程详解

回收体系的运行机制

据生态与自然资源部回应，过去车辆的收集、运输与回收工作曾由私人运营商负责。随着扩大生产者责任制度的调整，相关运营职能已移交至"绿色发展"股份公司，报废回收计划也随之以全新模式重新启动。

目前，所有从事废旧金属回收业务的企业均可参与该项目。这种做法旨在维护市场公平竞争，防止行业垄断。参与回收的企业必须取得符合环保及卫生标准的各项资质许可，其运营过程将接受国家层面的严格监管。

车辆报废流程

车辆报废程序分为两个阶段：首先是与回收企业达成协议，随后提交车辆回收申请。报废的具体申请程序、车辆标准及交车条件均有明确的专项规定。所需文件清单将根据车辆类型有所差异，具体详见相关规范性文件的附件。

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回收后的车辆将被送往处理中心，从中提取可循环利用的材料与零部件。根据环保法规要求，无法处理的剩余固体废弃物总量不得超过车辆总重量的5%。

车辆范围与优惠政策

该计划涵盖乘用车、货车、客车以及各类自走式农业机械。据生态部透露，车辆的使用年限并无具体硬性限制，关键要求是车辆状况需符合相关技术标准，且必须严格遵循接收规定。

参与该计划的车主将获得一张优惠凭证，可用于抵扣购买哈萨克斯坦国产环保汽车或农机产品的费用。凭证有效期为一年，且在有效期内最多可转让给他人三次。此外，在规定的限额内，还允许合并使用多张优惠凭证。优惠的具体金额由国家工业发展主管部门予以核定。

项目实施成效与未来规划

据生态与自然资源部统计，在2016年至2022年1月私人运营商负责期间，累计接收报废车辆超21.8万台。其中，乘用车逾21.5万台，各类农机设备超3500台。

目前，针对回收企业的筛选工作仍在有序进行。待此项工作结束后，官方更新后的回收站点列表将及时在运营方官方网站发布。

生态部表示，未来将基于现有的实践经验及市场参与者的建议，持续完善报废回收体系。该计划的核心目标是不断提高环保标准，并进一步提升便民服务水平，让广大居民能够更便捷地参与到资源循环利用中来。