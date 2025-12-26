金正恩视察军工企业指示提升导弹炮弹生产能力

据报道，金正恩现场指导主要军工企业的工作，并听取关于导弹及炮弹生产部门的今年度业绩和第四季度生产情况的汇报。金正恩强调根据将来的导弹及炮兵武力运用需求上调明年生产目标并进一步提高生产能力的必要性。

金正恩表示，为了满足对导弹及炮兵武力的潜在需求，需要按照劳动党第九次全国代表大会将做出的决定建造全新军工企业。他还指出，导弹和炮弹生产部门为提高战争遏制力发挥最为重要的作用，有关部门应该彻底做好准备，以贯彻落实九大将提出的现代化及生产计划目标。

Фото: Yonhap

金正恩于今年6月携女儿金主爱（音）视察军工企业，检查上半年炮弹生产及有关技术的现代化情况，始终强调提高导弹和炮弹产量的重要性。据推测，金正恩此访旨在总结并展示国防部门自八大以来取得的成果。

另值得关注的是，朝中社当天发布的图片中显示被称为朝版“伊斯坎德尔”的KN-23系列短程弹道导弹（SRBM）。据此推测，金正恩提及的所谓导弹和炮弹的“潜在需求”或暗指对俄持续出口武器的可能性。