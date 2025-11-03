中文
    11:33, 03 11月 2025 | GMT +5

    阿斯塔纳—贝尔格莱德直航航线正式开通

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦民航委员会消息，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与塞尔维亚首都贝尔格莱德之间的直航航线正式开通，首航仪式隆重举行。

    Фото: Мақсат Шағирбаев/Kazinform

    出席首航仪式的嘉宾包括哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫、SCAT航空公司总裁弗拉基米尔·杰尼索夫、塞尔维亚驻哈萨克斯坦特命全权大使弗拉基米尔·约夫契奇，以及阿斯塔纳国际机场管理委员会第一副主席鲁斯兰·皮什塔诺夫。

    此次开通直航的决定是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问塞尔维亚期间达成的。航线项目得到了哈萨克斯坦外交部和驻塞尔维亚大使馆的积极支持。

    航班抵达贝尔格莱德时，按照塞尔维亚总统亚历山大·武契奇的指示，哈萨克斯坦代表团受到塞尔维亚议会议安娜·布尔纳比奇和副交通部长维丽察·叶奇梅尼察的热烈欢迎。

    塔勒哈特·拉斯塔耶夫在仪式上表示，阿斯塔纳与贝尔格莱德之间直航的开通，是推动哈萨克斯坦与塞尔维亚关系发展的重要一步。这一航线将为两国在经贸、旅游和文化等领域的合作创造更多机遇。

    值得一提的是，目前，哈萨克斯坦与塞尔维亚实行免签制度。两国间的航程约为5小时40分钟。据悉，首个航班共有92名乘客，预计后续将迎来较高的客运需求。

    阿斯塔纳—贝尔格莱德—阿斯塔纳航线由SCAT航空公司运营，每周两班（周一与周四），采用现代化的波音737型客机执飞。

    此外，SCAT航空公司目前还运营多条飞往欧洲的航线，包括：

    • 阿斯塔纳—布拉格：每周两班（周二、周六）；

    • 奇姆肯特—布达佩斯：每周两班（周二、周四）；

    • 奇姆肯特—慕尼黑：每周两班（周二、周四）。

    【编译：达娜】

