阿斯塔纳—贝尔格莱德直航航线正式开通

出席首航仪式的嘉宾包括哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫、SCAT航空公司总裁弗拉基米尔·杰尼索夫、塞尔维亚驻哈萨克斯坦特命全权大使弗拉基米尔·约夫契奇，以及阿斯塔纳国际机场管理委员会第一副主席鲁斯兰·皮什塔诺夫。

此次开通直航的决定是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问塞尔维亚期间达成的。航线项目得到了哈萨克斯坦外交部和驻塞尔维亚大使馆的积极支持。

航班抵达贝尔格莱德时，按照塞尔维亚总统亚历山大·武契奇的指示，哈萨克斯坦代表团受到塞尔维亚议会议安娜·布尔纳比奇和副交通部长维丽察·叶奇梅尼察的热烈欢迎。

塔勒哈特·拉斯塔耶夫在仪式上表示，阿斯塔纳与贝尔格莱德之间直航的开通，是推动哈萨克斯坦与塞尔维亚关系发展的重要一步。这一航线将为两国在经贸、旅游和文化等领域的合作创造更多机遇。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦与塞尔维亚实行免签制度。两国间的航程约为5小时40分钟。据悉，首个航班共有92名乘客，预计后续将迎来较高的客运需求。

阿斯塔纳—贝尔格莱德—阿斯塔纳航线由SCAT航空公司运营，每周两班（周一与周四），采用现代化的波音737型客机执飞。

此外，SCAT航空公司目前还运营多条飞往欧洲的航线，包括：

阿斯塔纳—布拉格：每周两班（周二、周六）；

奇姆肯特—布达佩斯：每周两班（周二、周四）；

奇姆肯特—慕尼黑：每周两班（周二、周四）。

【编译：达娜】