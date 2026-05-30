阿拉木图草莓季正式开启 周末农产品集市迎来销售旺季

（哈萨克国际通讯社讯）随着夏季来临，阿拉木图市备受期待的草莓季正式拉开帷幕。近期，大量新鲜草莓已陆续进入当地市场、超市及周末农产品集市，为市民提供丰富的时令水果选择。

据了解，今年阿拉木图市场上的草莓主要来自阿拉木图州卡拉赛区、突厥斯坦州以及乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。其中，产自阿拉木图州卡拉赛区的本地草莓因口感香甜、新鲜度高而备受消费者青睐。

为方便市民购买新鲜农产品，阿拉木图市及阿拉木图州农户每逢周末都会举办农产品集市，直接向消费者销售产品，减少中间环节并提供更加实惠的价格。

除草莓及各类时令浆果外，集市上还供应新鲜蔬菜、水果、肉类、乳制品、蜂蜜以及烘焙食品等多种农副产品。

周末农产品集市开放时间为每周六、周日上午9时至下午6时。

目前，市民可前往以下地点采购时令水果和农产品：

马桑奇街（艾特克比街与果戈里街之间路段）；

雷斯库洛夫别科夫街33/2号；

“哈萨克电影城”（Kazakhfilm）社区；

“库拉格尔”社区；

门季库洛夫街与别克图罗夫街交叉口。

阿拉木图市政府表示，周末农产品集市不仅为市民提供购买新鲜农产品的便利渠道，也为本地农户拓展销售市场创造了有利条件。