政府批准了旨在落实总统国情咨文的行动计划

总理指出，国家元首在国情咨文中指示采取一系列系统性措施，将我国发展提升到新的水平。政府被赋予了具体任务，将数字化解决方案和人工智能引入经济、农业、物流、住房和公共服务领域。

会上，哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林进行了汇报。该全国行动计划旨在提高国民经济稳定性、关键部门和公共行政的数字化现代化、改善投资环境和公民福祉。

该项目包括8个领域的87项活动：投资政策和金融部门发展、加强工业基础、农业发展的新动力、实现交通、物流和旅游潜力、住房和公用设施及水利基础设施的现代化、创业作为经济发展的驱动力、人力资本发展以及议会改革。

- 我们将采取有效措施，落实总统提出的改善投资环境、推进重点产业现代化、提高国家效率、为有需要的民众提供社会保障的战略举措。我们需要通过大规模数字化转型、经济现代化和加强人力资本建设，确保国家可持续发展。落实国家元首国情咨文的全国行动计划已完成所有既定任务。国家机构领导人必须确保高质量、按时完成计划活动。所有资金问题必须尽快解决。-别克帖诺夫说。

根据投票结果，国家计划草案获得一致通过。国家经济部会同政府办公厅被责成向总统办公厅提交相关总统令草案。各副总理将依法监督和协调该计划的实施。

【编译：小穆】