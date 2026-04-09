政府总理视察阿拜州 聚焦产业升级与就业扩大

在塞梅市，别克帖诺夫实地走访了多家农产品加工企业、服装制造工厂以及新建成的青少年宫。

在Agro-Leader KAZ有限责任公司，别克帖诺夫详细了解了豆类及油料作物加工厂的运营情况，并参观了成品认证实验室、生产车间及技术生产线。该企业年加工能力为7.2万吨原料，成品日产量可达160吨。

Фото: ҚР Үкіметі

据公司总经理尼古拉·乌沙科夫介绍，工厂采用来自土耳其和意大利的先进技术方案，保障了产品加工与包装的高标准。目前企业生产10余种产品，除满足国内市场需求外，还出口至欧洲、亚洲及拉美地区。公司正通过与农户合作，逐步扩大高需求作物的种植规模。该项目累计吸引投资41亿坚戈，创造就业岗位50个。

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随后，别克帖诺夫前往Qazaq-Astyq Group有限责任公司，调研其全流程油脂压榨生产项目。该厂主要生产粗制葵花籽油、面粉、粕类、含磷脂浓缩物及颗粒化葵花籽壳，目前已达到设计产能，年加工原料30万吨。截至2025年底，累计生产粗制油11.2万吨、粕类9.66万吨，出口包括11.27万吨食用油及8.89万吨粕类。企业现有员工414人。当前，项目第二期工程——日产200吨的精炼与灌装车间正在建设中，计划于2026年第三季度投产，届时将新增111个就业岗位。

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在哈萨克斯坦科技航空有限责任公司缝纫厂分部，别克帖诺夫参观了生产设施并了解产品结构。该企业年产量达17万件，设备负载率达100%。分部经理阿依努尔·阿赫梅托娃介绍，企业已于今年3月被列入哈萨克斯坦本土生产商名录。

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过去，该厂产品主要面向出口；未来，企业计划为哈萨克斯坦国家级公司生产统一工装。公司总经理扎纳特·阿米然诺夫在介绍新建鞋厂项目时表示，该项目旨在推进进口替代。目前企业共有员工152人，新项目预计将新增约200个就业岗位，相关生产综合体计划于年内投产。

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社会基础设施建设同样是此次视察的重要内容。别克帖诺夫还考察了塞梅市新建成的青少年宫。该项目由“非法资产追缴特别基金”提供资金支持建设，为科技、创意及体育等领域的课外教育提供了良好条件。

在参观过程中，别克帖诺夫走访了机器人与编程教室、感官教室、游泳池、搏击馆及航空模型室。该中心总面积约9800平方米，单班可容纳500人，日接待能力达2000人次。预计将在暑假期间正式接收学员。

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阿拜州副州长梅尔兰·拉汗诺夫表示，该设施投入使用后，将显著扩大塞梅市左岸地区儿童接受课外教育的覆盖范围，同时特别关注有特殊教育需求儿童的发展。

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在调研结束时，别克帖诺夫要求各相关部门确保在建项目按期投产，持续提升高附加值产品产量，并进一步拓展就业空间和国际市场。

【编译：阿遥】